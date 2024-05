Mentre ci sono alcune attese adattamenti anime pronti a fare breccia sul piccolo schermo, non c’è storia che si paragoni a Tougen Anki. Confermata da REMOW, la nuova serie televisiva si basa su un manga surreale e soprannaturale che ha fatto il suo debutto sulle pagine di Shonen Champion nel 2020 e continua ancora oggi. Per avere un primo sguardo all’animazione in arrivo, puoi dare un’occhiata al primo poster e trailer di questa grande nuova aggiunta all’anime che si prepara a conquistare il mondo nel 2025.

Tougen Anki è stato creato dal mangaka Urushibara Yura e segue il suo protagonista, Ichinose Shinki, mentre lotta con i suoi poteri “Oni” cercando vendetta per la morte del padre. Prendendo spunto da Chainsaw Man, Shinki può trasformarsi in un essere spettrale quando ne sente il bisogno, ma la storia dell’anime presenta una svolta nel fatto che il protagonista sta frequentando la “Scuola degli Oni”.

Per conoscere meglio i suoi poteri e come usarli al meglio per ottenere vendetta, Shinki frequenta l’Accademia Rakshasa per combattere sia i Momotarous che per raggiungere i suoi obiettivi. Oltre a confermare l’adattamento anime e a svelare un nuovo trailer e poster, l’annuncio ha anche rivelato il cast principale. Kazuki Ura (Blue Lock) interpreterà il ruolo di Shinki Ichinose, Hiroshi Kamiya (Attack on Titan) sarà Naito Mudano, mentre Kotaro Nishiyama (Haikyu) darà vita a Jin Kougasaki.

Se è la prima volta che senti parlare di questa sanguinaria e soprannaturale serie, ecco come REMOW descrive la trama: “Eredi il sangue di un Oni (demone)… Le linee di sangue di “Oni” e “Momotaro” sono state tramandate tra certi umani per generazioni. In passato, gli Oni, consapevoli della propria ferocia, vivevano in isolamento.

Tuttavia, la loro pace fu infranta da un’invasione guidata da Momotaro. Nel corso di migliaia di anni queste due fazioni hanno formato rispettivamente l'”Agenzia Momotaro” e l'”Agenzia Oni”, ed sono state bloccate in conflitto da allora. Il protagonista, Shiki Ichinose, apprende improvvisamente la sua discendenza Oni a seguito di un attacco inaspettato da parte di Momotaro. Questa rivelazione porta Shiki a intraprendere un percorso per scoprire il destino che risiede nel suo sangue – un incontro con l’Oni che alberga dentro di lui. Una nuova generazione di eroici oscuri inizia qui, in questa storia di demoni!”