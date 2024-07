One Piece: un nuovo promo prepara i fan al ritorno di Shanks nell’anime

Dopo tanti anni dalla sua comparsa, One Piece ha riportato ufficialmente Shanks il Rosso sotto i riflettori in seguito agli eventi dell’arco narrativo di Wano. E ora l’anime si sta preparando per riaccoglierlo nuovamente con un nuovo promo speciale. L’arco di Egghead è il primo arco della saga finale del manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda. Una delle prime caratteristiche che lo differenziano rispetto a Wano, è il dinamismo degli eventi che coinvolgono personaggi più personaggi diversi. Sebbene Rufy e i Cappelli di Paglia siano nei guai nell’isola del futuro di Vegapunk, non sono gli unici pirati che stanno attraversando dei momenti concitati e frenetici. Di fatti manca ormai poco a rivedere sul piccolo schermo non solo Shanks, ma anche la ciurma di Kidd.

Proprio come i precedenti episodi dell’arco hanno mostrato gli sviluppi dell’equipaggio di Law dopo aver lasciato le coste di Wano, One Piece ha rivelato che il percorso di Kidd lo ha portato alla leggendaria isola di Elbaf. Si scopre anche che Shanks si trova lì e quindi ora i due equipaggi sono in rotta di collisione. Per celebrare il ritorno di Shanks nell’anime, One Piece ha condiviso un promo speciale che esalta ciò che l’imperatore sta per fare nell’episodio 1112.

L’episodio 1112 di One Piece si intitola “Scontro! Shanks vs. Eustass Kid” e vi è anche una breve sinossi che riportiamo di seguito:

“L’Imperatore dai capelli rossi continua a regnare sui mari! Ad affrontarlo senza paura c’è un uomo con una taglia di 3 miliardi di berry della peggiore delle generazioni! Tenendosi saldi alle proprie convinzioni, i due capitani si affrontano nella lontana Elbaf in una profonda rivalità storica!” L’episodio in questione sarà rilasciato in Giappone domenica 14 luglio e sarà trasmesso in streaming sia su Crunchyroll che su Netflix.

Tutti coloro che hanno letto il manga sanno cosa accadrà durante questo incontro. Sicuramente tutti i fan della serie anime e di One Piece in generale non potranno perdersi questo evento che vedrà l’Imperatore più temibile dei mari scendere di nuovo in campo e mostrare ancora una volta i suoi poteri.

Fonte – Comicbook