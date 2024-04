One Piece: svelati degli sketch pre-esordio di Eiichiro Oda

One Piece è probabilmente la serie shonen di maggior successo in assoluto. A testimonianza di questa affermazione ci sono numeri ben precisi non solo di vendita ma anche di anni di serializzazione e di fan di generazioni differenti che amano questo manga. Infatti Eiichiro Oda ha lasciato il segno dal suo debutto decenni fa e prosegue tutt’oggi. Chiaramente il mangaka non avrebbe mai potuto immaginare quanto sarebbe diventata famosa e importante la sua serie, ma di questi tempi è One Piece a dominare la scena. Ora Oda offre ai fan la possibilità di dare un’occhiata a degli sketch inediti che risalgono agli anni dei suoi esordi. Per questo il ringraziamento va all’anime Monsters di Netflix.

Ricordiamo infatti che Netflix ha dato vita all’adattamento anime di Monsters con la supervisione di Oda. Lo speciale è ambientato nell’universo di One Piece e riporta i fan ai tempi di Ryuma. Presto l’anime sarà disponibile in Blu-ray in Giappone e un nuovo promo conferma che il bundle conterrà artwork pre-serie di One Piece. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

The Bluray release of MONSTERS will include some more of these early sketches of One Piece by Oda, alongside an interview with his former editor. Here is one of Ryuma as well pic.twitter.com/469QyEZ7FK — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 15, 2024

WAKE UP HONEY NEW PRE-ONE PIECE SKETCHES BY ODA DROPPED pic.twitter.com/i6Q2I3O4fG — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) April 15, 2024

Come si può vedere sopra, l’anteprima del Blu-ray di Monsters presenta alcuni dei primi sketch che Oda ha disegnato su Ryuma mentre creava Monsters. Ma oltre a questo è possibile vedere delle illustrazioni di Sanji, Zoro, Rufy e altri personaggi prima che One Piece fosse serializzato. Infatti si riconosce Nami, e Oda stava perfezionando il design dei personaggi dei Cappelli di Paglia molto prima della pubblicazione di One Piece.

Non la prima volta che si vedono delle illustrazioni prima della pubblicazione di One Piece, ma i fan non smettono mai di entusiasmarsi quando ne emergono di nuove. Attualmente il manga sui pirati è in pausa, dato che Eiichiro Oda aveva annunciato che si sarebbe fermato per un mese. Dietro questa decisione non ci sono motivi di salute, quindi il mangaka ha subito tranquillizzato tutti i fan. Chiaramente visti i ritmi di lavoro, è importante che il mangaka si tuteli al meglio. Ma manca sempre meno al ritorno del mangaka e il prossimo capitolo si prospetta decisamente esplosivo.

