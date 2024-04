Tra le uscite manga Star Comics del 30 aprile 2024 troviamo due grandi ritorni con nuove preziose edizioni: Rumic World, la raccolta di storie brevi della “Principessa del Manga” Rumiko Takahashi e Pandora Hearts New Edition, la serie cult di Jun Mochizuki.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 30 aprile 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 30 aprile 2024

AYAKASHI TRIANGLE n. 8

DRAGON n.311

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Kage-mei, l’omokage di Mei Hirasaka, è apparsa per sterminare gli umani. Determinata a portare a termine il proprio dovere di ayakashi medium, Suzu vorrebbe affrontarla al fianco di Matsuri… Peccato che, a causa del tradimento di Garaku, il giovane ninja non possa più usare le sue tecniche! Riuscirà a tirarsi fuori dai guai?

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 2

BIG n.99

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Al Campus Kimetsu, tanto gli allievi quanto i docenti sono dotati di forte personalità e ogni giorno c’è una gran baraonda! In questo volume, tra le varie cose, i nostri beniamini si troveranno alle prese con l’arrivo di un gatto a scuola, faranno baruffa per le terme e avranno a che fare anche con delle misteriose apparizioni notturne!

EDENS ZERO n. 22

YOUNG n.355

di Hiro Mashima

€ 5,50

UN INCREDIBILE VIAGGIO SPAZIALE ALLA SCOPERTA DI STELLE E PIANETI SCONOSCIUTI!

Dopo aver accolto a bordo Laviria e Holy degli Oracion Seis, Shiki e i suoi si preparano alla battaglia per la conquista di Lendard. Una volta raggiunta la meta, trovano però ad attenderli un branco di draghi guidati da God Acnoella, uno dei sei Generali Demoniaci Galattici! Superando con fatica la micidiale linea di difesa, Elsie sbarca sul pianeta e incrocia le armi direttamente con Ziggy. Nel frattempo anche Shiki, Rebecca, Homura e Weisz sono scesi sulla superficie…

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 14

STARDUST n.131

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Pur godendo della protezione del Re dei Demoni, i Quattro Cavalieri dell’Apocalisse sono costretti a fermarsi a causa di una pioggia di fiamme. Nel frattempo la squadra di Percival affronta un addestramento speciale, ma i sette Cavalieri del Caos che sono sulle loro tracce catturano Gawain e riescono persino ad appropriarsi del frammento del Feretro dell’Eterna Oscurità. In una situazione già difficile, comincia l’attacco della bestia di nome Behemoth…

PANDORA HEARTS NEW EDITION n. 1

SHIN n.1

di Jun Mochizuki

€ 12,90

A GRANDE RICHIESTA, L’ATTESISSIMA SERIE DI JUN MOCHIZUKI IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Alle soglie dei quindici anni il nobile Oz Vessalius trova uno strano orologio da taschino e, toccandolo, viene catapultato in un sogno delirante in cui una misteriosa ragazza lo minaccia di morte. Tornato in sé, il ragazzo dimentica l’accaduto e si concentra sull’impegno che lo attende… Ma una sciagura tinta di rosso interromperà la sua cerimonia di passaggio all’età adulta. Per un peccato di cui non serba ricordo, Oz Vessalius viene rinchiuso in Abyss, la prigione eterna, e qui incontrerà la misteriosa Alice. Gli inarrestabili ingranaggi del destino sembrano portare dritti verso la disperazione…

Torna a grande richiesta la riedizione della leggerdaria serie di Jun Mochizuki, in uscita sulla nuovissima testata Shin!

RAVE – THE GROOVE ADVENTURE NEW EDITION n. 8

BIG n.98

di Hiro Mashima

€ 5,90

LA SPLENDIDA RIEDIZIONE DELLA PRIMA GRANDE OPERA DEL MAESTRO DEL MANGA HIRO MASHIMA, AUTORE DI FAIRY TAIL E EDENS ZERO!

Per sconfiggere King e fermare l’Enclaim è necessario che Haru e suo padre uniscano le forze… Ma per riunirsi a lui, il giovane deve prima affrontare i Cinque Numi Tutelari del Palazzo Reale!

RUMIC WORLD n. 1

UMAMI n.23

di Rumiko Takahashi

€ 16,00

A 27 ANNI DALLA PRIMA EDIZIONE, RITORNA SUGLI SCAFFALI UN ALTRO GRANDE CAPOLAVORO DELLA PRINCIPESSA DEL MANGA, IN UNA NUOVA PREZIOSA EDIZIONE.

Rumiko Takahashi ha dimostrato di essere la più poliedrica autrice giapponese. Dalla sua matita sono uscite le storie più incredibili, con le ambientazioni più disparate e i personaggi più bizzarri che la storia del manga possa ricordare. Questa serie in due volumi assolve al compito di mostrare al pubblico italiano anche le storie brevi e gli episodi sperimentali meno conosciuti della “Principessa del Manga”. Dopo quasi trent’anni dalla prima uscita, i racconti protagonisti della serie riprendono vita in un’edizione nuova di zecca!

UZAKI-CHAN WANTS TO HANG OUT! n. 10

UP n.233

di Take

€ 6,50

Dopo infinite peripezie e svariati tentennamenti, Sakurai e Hana sono finalmente riusciti a mettersi insieme. Come procederanno le cose tra i due novelli fidanzatini? Riuscirà il buon senpai a mantenere la lucidità davanti alla bellezza (e alle provocazioni) di Uzaki, come nel suo ideale di ragazzo responsabile?