Black Clover: il manga si prepara a tornare con due capitoli

Il manga di Black Clover è pronto finalmente a tornare con due nuovi capitoli verso tarda estate, quest’anno, proseguendo così il suo arco finale. Black Clover si trova infatti nella fase conclusiva delle avventure di Astra, e il mangaka Yuki Tabata è passato a una nuova rivista e un nuovo programma di rilascio dei capitoli finali.

Al momento non ci sono informazioni riguardanti quanti altri capitoli ci saranno effettivamente prima che tutto finisca. Ma i fan attendono con impazienza ogni nuovo aggiornamento, visto che i nuovi capitoli vengono pubblicati a cadenza trimestrale. E ogni volta il manga presenta ai fan grandi eventi che si verificano durante i combattimenti finali.

Black Clover è tornato di recente all’inizio di questa primavera con i capitoli 370 e 371 del manga. E ora sembra che anche la prossima pubblicazione includerà due capitoli. L’aggiornamento di Shueisha per il prossimo numero della rivista Jump GIGA ha rivelato che uscirà l’8 agosto in Giappone. Quindi i fan potranno leggere i capitoli 372 e 373 di Black Clover abbastanza presto.

Dunque i capitoli 372 e 373 di Black Clover usciranno l’8 agosto in Giappone, e oltre a questo c’è un altro dettaglio che ai fan farà sicuramente piacere scoprire. Ciascuno di questi capitoli ora ha un numero di pagine maggiore di quello dei capitoli pubblicati sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E quindi se ci sono due nuovi capitoli in arrivo, allora ci sarà tanto da leggere. Abbiamo visto la conclusione di un paio di combattimenti chiave finali tra i Magic Knights e gli Angeli di Lucius Zogratis, quindi bisogna aspettarsi la resa dei conti di altri combattimenti quando Black Clover tornerà entro la fine dell’estate.

Gli eventi del manga ruotano attorno ai protagonisti Asta e Yuno, entrambi abbandonati da neonati e divenuti inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato con tutte le loro forze per poter diventare il prossimo Re Stregone. Tuttavia tra loro c’è un’importante differenza, dato che Yuno è molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili mentre Asta non è in grado di usare la magia. In un mondo dove la magia è tutto e le abilità fisiche sono nulla, Asta si allena ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.

