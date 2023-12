Black Clover: svelati nuovi aggiornamenti sul manga di Tabata

L’ultima volta che i fan hanno sentito parlare di Black Clover risale all’annuncio del passaggio dalla rivista Weekly Shonen Jump a Jump Giga. Dopo mesi lontano dai riflettori, Asta è a poche settimane dal grande ritorno. Black Clover infatti è pronto a tornare con un nuovo capitolo a fine dicembre e con il presente articolo vogliamo riportare alcuni attesi aggiornamenti.

Non è un mistero che Black Clover è assente da diversi mesi fuori. All’inizio di quest’anno infatti sono emersi dettagli che confermavano il passaggio di Black Clover da Weekly Shonen Jump a Jump Giga. Questa mossa inaspettata comportava una serializzazione completamente diversa. Infatti Tabata avrebbe pubblicato quattro capitoli all’anno, una situazione lavorativa completamente diverse rispetto alla precedente pubblicazione settimanale.

A quanto pare, il mangaka Yuki Tabata è stato impegnato. Jump Giga pubblicherà il capitolo 369 di Black Clover il 25 dicembre. Conterrà un capitolo di 28 pagine e diverse pagine a colori. Per i fan in Giappone, la rivista Jump Giga conterrà uno speciale poster di Black Clover che celebra il ritorno.

Finora, non abbiamo informazioni ufficiali sulla durata effettiva del manga di Black Clover, ma si spera che Tabata possa godere di un programma di lavoro migliore. Non è un segreto che il mangaka si sia trovato in grosse difficoltà negli ultimi tempi con la pubblicazione settimanale del suo manga. Da One Piece a My Hero Academia, alcune delle serie manga più importanti si sono imbattute più volte in problemi di produzione a causa dei ritmi altissimi. Tabata ha ammesso che il suo estenuante equilibrio tra lavoro e vita privata è ciò che lo ha spinto a spostare Black Clover verso una versione trimestrale. Ora, i fan sono pronti a vedere se e come questo cambiamento abbia aiutato Tabata. Quindi le aspettative per il capitolo 369 sono alte.

Le vicende ruotano attorno a Asta e Yuno legati dallo stesso destino e quindi inseparabili. Fin da bambini si son promessi che avrebbero lottato per poter diventare il prossimo Wizard King. Una volta cresciuti però, la differenza di capacità tra loro è evidente. Infatti Yuno si dimostra molto abile in campo magico, con un potere e controllo incredibili, mentre Asta non è proprio in grado di usare la magia. Tuttavia si è allenato ogni giorno per poter realizzare anche solo l’incantesimo più semplice, ma senza alcun risultato. Un giorno però, quando Yuno si trova in difficoltà e viene catturato da un cavaliere magico ormai decaduto, ecco che si risvegliano i misteriosi poteri magici di Asta.

