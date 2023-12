Nanami in stile "vintage"

Jujutsu Kaisen: un’art catapulta Nanami in un’anime Vintage (SPOILER)

Jujutsu Kaisen ha messo al centro delle ultime puntate il personaggio di Nanami, dimostrando tutto il suo valore e la sua potenza successivamente al suggellamento di Gojo. Dopo un incredibile scontro con Jogo, lo stregone di primo livello ha subito delle ferie consistenti e per questo non ha potuto nulla quando si è trovato faccia a faccia con Mahito, che senza pensarci due volte lo ha ucciso violentemente.

Dopo l’evento il pubblico ha avuto il cuore spezzato e da come vedete in calce un’artista ha dedicato una bellissima illustrazione al personaggio in stile retrò, vintage se così vogliamo dire, catapultando Kento all’interno di un’anime di qualche anno fa. Lo stile è infatti molto chiaro e senza dubbio ci troviamo di fronte un piccolo capolavoro.

Sarebbe bello vedere ancora una volta Nanami all’interno dell’anime, e anche se al momento ufficialmente è impossibile ci pensano artisti del genere a tenere viva la sua memoria. Inoltre ricordiamo che è stato dedicato anche un Memorial al personaggio, ispirandosi a uno dei suoi più grandi desideri, ovvero quello di rilassarsi su una spiaggia, godendosi la sua pensione.

In Malesia è stato creato un memorial ufficiale su una spiaggia, e per questo la Malaysia Airlines è intervenuta sul luogo ormai di culto pubblicando quanto segue: “Proprio come Kento Nanami desiderava”, si legge nel post. “Dai sogni degli anime alle scene di vita reale, esplora questa destinazione balneare con noi! Immergiti nel fascino di Kuantan.”

Questo monumento e l’illustrazione vogliono mettere al centro l’amore del pubblico verso il personaggio di Kento Nanami osannato anche poco prima della sua morte per alcune azioni compiute contro le Maledizioni, che alla fine sono state la sua rovina. Tale perdita aumenta ancora una volta la difficoltà degli allievi di Gojo nel vincere la battaglia, con Nobara comparsa alla fine della puntata 18 recentemente trasmessa.

