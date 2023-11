La seconda stagione di Jujutsu Kaisen si sta avviando verso la sua conclusione, quindi siamo entrati già da un po’ all’interno del climax ufficiale dell’arco narrativo di Shibuya, con Gojo intrappolato mentre i suoi allievi se la vedono con le Maledizioni e anche con il Re Sukuna. Dopo il suo ritorno abbiamo visto ancora una volta le abilità di Nanami, dove nell’ultima puntata ha dato un grande contributo ai suoi compagni, confermandosi ancora una volta come uno degli stregoni più potenti di Jujutsu Kaisen.

Come leggiamo su Comic Book, a tal proposito il doppiatore giapponese ha espresso la sua opinione per il personaggio, discutendo anche del suo destino. Nonostante abbia mostrato delle incredibili abilità, Nanami aveva delle ferite consistenti e successivamente a un incontro con Mahito quest’ultimo gli provoca una morte cruenta, mettendo definitivamente il punto all’esistenza di Nanami.

Jujutsu Kaisen: il doppiatore di Nanami parla del suo personaggio

Senza manco a dirlo, chi non aveva letto il manga non era a conoscenza di questo evento, quindi la maggior parte del pubblico è rimasto scioccato di fronte a questo evento. Per questo il giorno prima della trasmissione della puntata, il doppiatore di Nanami aveva raccomandato i fan di tenersi pronti. Ovviamente non poteva rivelare nulla prima della trasmissione ufficiale, quindi a oggi tale post ha una valenza diversa rispetto a quella della pubblicazione originale.

“Te lo chiederò più tardi” ha scritto, mostrando la foto del copione della puntata. La puntata 42 segna quindi la fine del potente Nanami, dopo una grande dimostrazione di forza e ambizione, purtroppo caduta contro il potente Mahito. Tsuda ha trascorso molto tempo con questa sceneggiatura, allenandosi per perfezionare al meglio le ultime battute del suo personaggio, senza dubbio uno dei più apprezzati di Jujutsu Kaisen. Ogni giovedì su Crunchyroll saranno caricate le puntate della nuova stagione.

