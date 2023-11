La seconda stagione di Jujutsu Kaisen sta adattando come ben sapete l’arco dell’incidente di Shibuya, che mette gli allievi di Gojo a dura prova, successivamente al suggellamento del loro sensei. In un recente combattimento che ha visto Megumi lottare per rimanere in vita, il giovane stregone ha rivelato la sua “carta vincente” evocando una creatura inquietante e potente nota come Mahoraga. In occasione di questo evento l’autore del manga Gege Akutami ha deciso di pubblicare una nuova illustrazione in merito.



Il potere di Megumi deriva da una discendenza molto importante e quindi per questo ha una linea di sangue capace di evocare creature poco note o sconosciute: gli “Shikigami”. Sebbene questo genere di capacità portano a evocare solitamente lupi, elefanti e animali del genere, l’alleato di Yuji è capace di portare in combattimento “Eight-Handled Sword Divergent Sila Diving General Mahoraga”, evocando la creatura appena citata.

Mahoraga oltre ad avere una potenza straordinaria, ha anche la capacità di rigenerare le proprie ferite, gestendo in maniera ottimale un testa a testa anche con il Re delle Maledizioni Sukuna, come abbiamo visto in una delle ultime puntate trasmesse e caricate sulla piattaforma streaming Crunchyroll. Nonostante la sua forza lo scontro è vinto da Sukuna ma siamo riusciti a vedere le capacità di Megumi, che fortunatamente non sono quelle di un principiante. In calce l’art di Akutami condivisa da @JJK_Mya:

Da come vedete lo stile rimane sempre quello anche se l’art si presenta sostanzialmente più abbozzata rispetto ai disegni originali. Nonostante questo abbiamo comunque un bel pezzo artistico e il pubblico che magari non ha mai letto il manga può avvicinarsi allo stile originale dell’autore originale di Jujutsu Kaisen, al momento in una situazione critica e delicata sia all’interno dell’anime che del manga. I capitoli della versione cartacea escono su Manga Plus mentre ogni giovedì Crunchyroll ospita le puntate dell’anime.

Fonte Comic Book