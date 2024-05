Blue Lock: la seconda stagione dell’anime ha una finestra di uscita!

Blue Lock è senza dubbi la serie shonen spokon basata sul calcio più seguita del momento. Il manga ha chiaramente riscosso maggiore successo grazie all’adattamento anime, la cui seconda stagione è attualmente in fase di lavorazione. A tal proposito i fan saranno felici di scoprire che la seconda stagione dell’anime di Blue Lock ha finalmente rivelato una finestra di rilascio.

La serie sportiva tornerà nel 2024, esattamente nel periodo della programmazione autunnale delle serie anime.

Quindi la seconda stagione di Blue Lock sarà presentata in anteprima nel mese di ottobre 2024. A confermarlo è il team che lavora alla serie, e lo ha fatto con un nuovo sketch speciale.

A ottobre del 2022, Studio Eight Bit ha dato vita all’anime ottenendo rapidi consensi. La serie ha avuto un grande successo anche perché la sua popolarità è aumentata in seguito alla prestazione stellare del Giappone nel Mondiale che si è aggiudicato la nazionale argentina. Alla fine della prima stagione, Blue Lock si è rivelato un successo definitivo al punto da ricevere velocemente una conferma per la seconda stagione.

Naturalmente, l’ascesa dell’anime ha messo al centro della scena anche il manga. Blue Lock ha venduto un numero record di copie nel 2023 e ad oggi ne circolano più di 30 milioni. Con la storia della nazionale di calcio giapponese attualmente in corso, Blue Lock è ora una delle serie più popolari di Kodansha. E tra pochi mesi toccherà alla seconda stagione debuttare sul piccolo schermo.

Gli eventi della serie shonen sono ambientati dopo la disastrosa uscita dai Mondiali del 2018 da parte della nazionale giapponese, che fatica a riorganizzarsi. Così la Federcalcio è determinata a sviluppare un attaccante affamato di gol e assetato di vittoria, e per farlo nasce una prigione molto particolare che si chiama proprio Blue Lock. Si tratta di un rigoroso campo di allenamento riservato a 300 dei migliori e più brillanti giovani giocatori del Giappone. Per sopravvivere a questa vera e propria battaglia, l’ultimo attaccante che riuscirà a dimostrare la sua stoffa dovrà superare chiunque trovi sulla sua strada.

