Berserk: la seconda stagione del ’97 fan made ha una data d’uscita

Berserk non ha alcuna conferma di adattamenti anime ufficiali al momento della stesura di questo video, quindi gli animatori fan hanno preso in mano la situazione. Lo studio di fan ARCHE ha deciso di continuare da dove si era interrotta la serie animata del 1997 e immaginare come sarebbe potuto essere il viaggio di Guts se fosse stato rinnovato per una seconda stagione. Chi pensava che l’episodio pilota recentemente rilasciato fosse l’unico contributo a questo progetto potrebbe rimanere sorpreso nel sapere che lo studio ha intenzione di pubblicare ulteriori episodi in futuro.

La prima serie animata di Berserk si è conclusa con una nota molto cupa, poiché Guts e Casca sono stati lasciati sconvolti dagli eventi dell’Eclissi. Mentre la serie del 1997 iniziava mostrando il Guerriero Nero seguendo il tradimento di Griffith, gli spettatori sono stati lasciati in sospeso poiché sarebbero trascorsi decenni prima che Berserk tornasse con una nuova serie televisiva anime.

A seguito del tragico decesso del creatore Kentaro Miura, il manga è continuato grazie agli amici dell’artista che vogliono completare Berserk per onorare il loro collega scomparso. Nel caso in cui venga annunciato un adattamento anime ufficiale, ci sono più di una storia del manga che deve ancora arrivare sul piccolo schermo.

In una nuova sessione di “Domande e Risposte” su YouTube, lo Studio ARCHE ha confermato che stanno lavorando a nuovi episodi della seconda stagione non ufficiale di Berserk. Al momento, lo studio di fan mirerà a pubblicare un nuovo episodio ogni tre o quattro mesi, poiché è il tempo impiegato per la creazione dell’episodio pilota.

Questa serie realizzata dai fan, se continuerà a seguire il manga originale, coprirà molti degli eventi accaduti nell’adattamento anime di Berserk del 2016. Mentre la serie animata in CGI ha avuto due stagioni, molti fan dell’anime hanno ritenuto che non fosse all’altezza dell’arte di Kentaro Miura. Berserk è tornato più di recente grazie alla serie Berserk Memorial Edition, ma questo adattamento anime ha utilizzato filmati dei tre film che raccontavano la storia dell’Arco dell’Età d’Oro.

Fonte Comic Book