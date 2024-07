Tra le uscite DC targate Panini del 25 luglio 2024 troviamo l’inizio della saga Titans: Beast World, un nuovo, essenziale tassello nel mosaico narrativo che sta spingendo l’Universo DC verso Absolute Power e l’iniziativa DC All In.

Inoltre continuano le acclamete gestioni di Ram V su Batman e di Tom King su Wonder Woman.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 25 luglio 2024.

Le uscite DC Panini del 25 luglio 2024

Batman 99

6,00 €

Contiene: Detective Comics (1937) #1079/1080

Le ultime due parti di Batman, criminale!

Il Cavaliere Oscuro è stato giustiziato e il piano degli Orgham per prendere il controllo di Gotham è infine in atto!

Il Motore della Realtà sta per far dimenticare ai cittadini di Gotham che l’eroe sia mai esistito…

Ma cosa accadrà con Catwoman, che ha tentato di salvare il Cavaliere Oscuro dal patibolo?

Batman e Robin 4

DC Select 20

5,00 €

Contiene: Batman and Robin 2024 Annual #1

Lo sceneggiatore Joshua Williamson (Infinite Frontier) e l’artista veterano Howard Porter (JLA) firmano un’arrembante storia autoconclusiva incentrata sul Dinamico Duo!

Stremati dalle battaglie contro i criminali di Gotham, Bruce Wayne e suo figlio Damian hanno deciso di allontanarsi temporaneamente dalla loro città per vivere un’avventura on the road!

In una zona rurale degli Stati Uniti, molte persone stanno scomparendo in circostanze bizzare…

E mentre indagano su queste sparizioni, Batman e Robin si scontreranno con un avversario imprevedibile e pericoloso!

Wonder Woman 5

Wonder Woman 52

5,00 €

Contiene:Wonder Woman (2023) #5

Se il governo degli Stati Uniti non può fermare Wonder Woman, chi sarà in grado di farlo?

Il Sergente Steel raduna forze sempre più letali e le Wonder Girl pregano Diana di riporre il suo Lazo della Verità.

Ormai fuorilegge, l’Amazzone deve scoprire chi sta organizzando questa campagna ai suoi danni.

Inoltre, proseguono le storie di Trinity, la figlia di Wonder Woman che sfida i Super Sons su Themyscira!

Titans: Beast World 1

DC Crossover 36

5,00 €

Contiene: Titans: Beast World (2024) #1

Titans: Beast World 1

Variant Cover

DC Crossover 36

12,00 €

Contiene: Titans: Beast World (2024) #1

Dopo gli incubi di Knight Terrors, inizia un altro incredibile evento scritto da Tom Taylor (Nightwing) e disegnato da Ivan Reis (Aquaman)!

Una feroce creatura è in arrivo sulla Terra e l’unico che può fermarla è Beast Boy, l’eroe capace di assumere le sembianze degli animali!

Ma cosa succederà quando la spietata Amanda Waller cercherà di trarre vantaggio da questa situazione di emergenza?

Beast World è il primo grande crossover dedicato ai Titans, il nuovo punto di riferimento per tutto l’Universo DC!

Lanterna Verde di Geoff Johns 22

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #52/53, Blackest Night (2009) #8, Untold Tales of Blackest Night (2010) #1

L’epica conclusione di La Notte più Profonda, l’epico evento di Geoff Johns e Ivan Reis!

Sarà in grado la nuova, inattesa Lanterna Bianca di fermare il piano di Nekron per portare l’oscurità nell’universo?

E una volta che tutto sarà finito, riuscirà Hal Jordan a mettere insieme i pezzi di quel che è successo assieme ai Nuovi Guardiani?

Un albo importantissimo, disegnato da Doug Mahnke, che ci proietta direttamente nella fase di Nel Giorno più Splendente!

Superman – Action Comics 2

L’Arena

DC Rebirth Collection

26,00 €

Contiene: Batman/Superman: Authority Special (2021) #1, Action Comics (1938) #1036/1041 (I)

Il secondo capitolo dell’epica saga di Mondoguerra scritta da Phillip Kennedy Johnson!

Per liberare gli schiavi del perfido Mongul, Superman non avrà altra scelta che rivolgersi a un gruppo di eroi decisamente atipico: Authority!

Ma il loro arrivo era stato ampiamente previsto e ben presto Kal-El dovrà lottare nell’arena di Mongul per la propria sopravvivenza!

Un volume acclamato da pubblico e critica e illustrato magnificamente da Daniel Sampere (Suicide Squad) e Riccardo Federici (Last God).

Flash: L’Uomo più Veloce del Mondo 2

DC Collection

18,00 €

Contiene: Flash: Fastest Man Alive (2020) #6/10, Flash (2016) #750 (IV/V)

Dan Mora, Riley Rossmo, David Marquez, David Lafuente: siete pronti a vedere il Velocista Scarlatto disegnato da alcuni dei migliori artisti dei comics?

Il mondo di Barry Allen viene sconvolto quando scopre che tutto ciò che sa è sbagliato: la Terra è piatta, gli animali possono parlare e lo sbarco sulla Luna è una bufala!

Riuscirà a ripristinare la verità scientifica? Non certo mentre Gorilla Grodd prende il controllo del Senato e dichiara guerra al Canada!

Inoltre, due gemme inedite tratte dallo storico numero 750 della serie regolare di Batman/Catwoman: Casi che Scottano

Batman/Catwoman: Casi che Scottano

DC Evergreen

23,00 €

Contiene: Batman/Catwoman: Trail of the Gun (2004) #1/2, Batman/ Catwoman: Follow the Money (2010) #1, Young Romance: The New 52 Valentine’s Day Special (2013) #1 (I), Batman: Gotham Knights (2000) #38 (II)

Il meglio degli ultimi venticinque anni del rapporto tra Batman e Catwoman in un unico volume!

Un’antologia mozzafiato in cui trame avvincenti si sposano con disegni splendidi!

Quattro apprezzatissime storie divenute in breve tempo degli autentici classici moderni!

Un team di autori formidabile composto, tra gli altri, da Ann Nocenti, Howard Chaykin, Ethan Van Sciver e la nostra Emanuela Lupacchino!

Gotham Academy

DC Evergreen

41,00 €

Contiene:Gotham Academy (2014) #1/18, Gotham Academy Annual (2016) #1

Maps Mizoguchi è nuova alla Gotham Academy, ma per sua fortuna ha trovato la mentore perfetta: Olive Silverlock, l’ex di suo fratello… il che non è affatto imbarazzante!

Olive ha avuto alcuni problemi di recente, ma le sue amnesie impallidiscono di fronte a una scuola infestata da fantasmi, società segrete e pipistrelli.

Cosa succederà quando lei e una figura di spicco dell’élite di Gotham dovranno vedersela con Damian Wayne?

Per la prima volta in un unico volume, l’intera prima serie di Gotham Academy!

Batman di John Van Fleet

DC Evergreen

30,00 €

Contiene: Batman: The Chalice (1999) #1, Batman: The Ankh (2002) #1/2, Batman/Poison Ivy: Cast Shadows (2004) #1

La raccolta completa delle opere dipinte da John Van Fleet!

Quando un misterioso abitante di Gotham City consegna al figlio di Thomas Wayne una vecchia scatola, si mette in moto una serie di eventi che scuotono il mondo di Batman.

Oscuri criminali, tra cui Ra’s al Ghul, il Pinguino e Catwoman, oltre a decine di mercenari, fanno di tutto per impossessarsi di un oggetto che ora è nelle mani del Pipistrello e che potrebbe essere molto più di quello che sembra.

Le ispirate sceneggiature di Chuck Dixon (Batman) e Ann Nocenti (Catwoman) incontrano il talento pittorico di John Van Fleet (X-Files)!

…È Superman!

DC Deluxe

21,00 €

Contiene: It’s a Bird… (2004)

Il fumetto d’autore incontra il personaggio simbolo del fumetto popolare made in USA!

Steve, uno scrittore di fumetti, riceve l’incarico di scrivere una storia di Superman. In un primo momento rifiuta l’offerta del suo agente, perché dice di non capire il personaggio. Poi ci ragiona su… e la narrazione prende forma tra relazioni familiari, il concetto stesso di “super” e certezze che scricchiolano.

Un’opera splendidamente dipinta che tratta temi universali come la memoria, la famiglia, la perdita e il nostro inevitabile bisogno di eroi.

Da Steven T. Seagle, autore di Sandman: Mystery Theatre, e Teddy Kristiansen, vincitore del prestigioso premio Eisner proprio con quest’opera!