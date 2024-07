Non è un reboot, non ci saranno retcon, ma sta per nascere un nuovo Universo DC

DC All In: il lancio del nuovo Absolute Universe e il rilancio dell’universo classico

Con un lungo e articolato video annuncio di Joshua Williamson e Scott Snyder la DC Comics ha annunciato DC All In Special, lo speciale che fungerà da punto di partenza ideale per due iniziative editoriali che mirano a rilanciare i supereroi DC nel prossimo futuro.

DC All In Special sarà un’albo flip-book, ovvero con due storie leggibili sui due lati contrapposti dell’albo, scritte da Scott Snyder e Joshua Williamson e disegnate una da Daniel Sampere e l’altra da Wes Craig. Da un lato c’è il lancio del nuovissimo Absolute Universe, una sorta di risposta al nuovo universo Ultimate della Marvel, in cui vedremo sorgere nuove versioni degli eroi classici in un contesto molto più “crudo”, un’universo modellato sulle “energie” di Darkseid, a differenza di quello classico nato dalle “energie” di Superman.

Dall’altro DC All In si collegherà alla maxi-saga in corso Absolute Power, di Mark Waid e Dan Mora. I due autori non hanno potuto dare troppi dettagli per non spoilerare la conclusione della saga, ma da quanto è dato capire e dalla copertina di DC All In l’ingresso in scena di Darkseid darà il via ad eventi che avranno ripercussioni sul multiverso DC, causando la nascita dell’Universo Absolute e portando numerosi sconvolgimenti all’universo classico.

Head to DC’s YouTube at noon PDT on Wednesday, July 17 for a major announcement from @ssnyder1835 and @Williamson_Josh. 👀 https://t.co/V2dQIGGS7O pic.twitter.com/nyN0sdTtow — DC (@DCOfficial) July 15, 2024

Williamson e Snyder sono stati attenti a specificare che DC All In non è un reboot o una retcon, ma piuttosto che “All In vuole invitare tutti – i creatori esistenti, alcuni nuovi creatori, chiunque – a raccontare le loro storie migliori e a iniziarle tutte in un unico punto. L’idea è di creare il più grande punto di partenza per voi ragazzi in molti, molti anni”.

This OCTOBER – @DCOfficial goes ALL IN! The biggest initiative we’ve tried in years… EVERY book will be a jumping on point. Continuing series, new series, everything. With every kind of superhero story you could want: from new takes on the heroes to epic core-line stories pic.twitter.com/lzx8qRlhEr — Scott Snyder (@Ssnyder1835) July 17, 2024

Tutte le saghe in corso dei vari titoli DC infatti si concluderanno a settembre, e ad ottobre vedremo l’esordio di tanti nuovi team creativi sulle serie storiche, oltre al lancio dei nuovi titoli Absolute.

Snyder lancia questo nuovo universo con l’uscita di Absolute Batman #1, disegnato da Nick Dragotta. In questa iterazione, i fan saranno introdotti a una versione del Cavaliere Oscuro che non ha i soldi, la villa o il maggiordomo come la sua controparte della linea principale.

Absolute vengeance.

Absolute night.

ABSOLUTE BATMAN. Gotham goes #AllIn October 9th. pic.twitter.com/1HSKY4keZ2 — Scott Snyder (@Ssnyder1835) July 18, 2024

Per Diana non c’è un’isola paradisiaca, né una sorellanza che la formi, né una missione di pace: qual è lo scopo di una guerriera amazzone in questo nuovo universo? La scrittrice Kelly Thompson, vincitrice del premio Eisner, e l’artista Hayden Sherman la reinventano da zero in Absolute Wonder Woman #1.

It’s official. I am writing WONDER WOMAN with artist Hayden Sherman @Cleanlined & colorist #JordieBellaire and IT. IS. A. DREAM. In the best way let me say… you are not prepared. ABSOLUTE WONDER WOMAN #1 is coming October 23rd. 🖤🖤🖤 pic.twitter.com/crw4Ina2Vz — KELLY THOMPSON (@79SemiFinalist) July 18, 2024

Lo scrittore Jason Aaron e il disegnatore Rafa Sandoval uniscono le forze per presentare un nuovo Uomo d’Acciaio con il lancio di Absolute Superman #1. Questo Superman non ha una famiglia, non ha una Fortezza della Solitudine e non ha una casa. Sarà ancora in grado di difendere la verità, la giustizia e un domani migliore in questo nuovo universo?

No Fortress. No family. No home. Get ready for a daring new vision of the Last Son of Krypton. I’m writing, with art by Rafa Sandoval and colors by Ulises Arreola. ABSOLUTE SUPERMAN #1 is coming November 6. For more info, check out DC’s Absolute Power panel at SDCC. pic.twitter.com/vNr5cNKWSE — Jason Aaron (@jasonaaron) July 18, 2024

Anche se l’Absolute Universe avrà una propria continuity, sarà comunque legata all’Universo DC regolare e tutto questo si legherà tra qualche anno. Nel frattempo, tutte le testate della DC avranno un punto di partenza a ottobre, insieme a nuovi team creativi per diverse testate, come Action Comics, Detective Comics, Titans, Batman and Robin, Harley Quinn, Nightwing e Catwoman. Anche le serie con team creativi rimasti a bordo (Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, The Flash e Poison Ivy) lanceranno nuove storyline.