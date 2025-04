Makeine: Too Many Losing Heroines!: annunciata ufficialmente la seconda stagione

La produzione della seconda stagione di Makeine: Too Many Losing Heroines! è stata ufficialmente confermata per la gioia dei fan della commedia romantica. In attesa di una data di uscita e ulteriori dettagli, è stato rivelato un video di annuncio.

La fuga di notizie è arrivata già qualche settimana prima dal noto leaker Sugoi LITE, notizia confermata ufficialmente durante un evento per l’anime di Makeine, fissato per il 6 aprile 2025.

Shotaro Kitamura (regista di Kaguya-sama: Love is War) ha diretto Makeine: Too Many Losing Heroines! sotto la cura dello studio di animazione A-1 Pictures (famoso per aver lavorato ad anime come “Sword Art Online”, “Your lie in April” e “Solo Leveling”), con sceneggiatura di Masahiro Yokotani, character design di Tetsuya Kawakami e musica di Kana Utatane (Akebi’s Sailor Uniform).

La prima stagione è andata in onda su Crunchyroll per 12 episodi da luglio a settembre 2024, con il finale che è stato un episodio anime-originale.

L’anime basato su una serie di light novel

Makeine: Too Many Losing Heroines!, noto anche con il titolo originale “Make Heroine ga Oosugiru”, è un anime basato sulla serie di light novel scritta da Takibi Amamori e illustrata da Imigimuru.

Segue la storia di Nukumizu Kazuhiko, una ragazza semplice, noiosa e senza amici che ha assistito a qualcosa di completamente sconcertante: la ragazza popolare Yanami Anna era amica della sua amica d’infanzia e cotta! In effetti, tutte le ragazze popolari intorno a lui vengono rifiutate allo stesso modo dai ragazzi che gli piacciono. Senza rendersene conto, Kazuhiko viene coinvolto nel dramma della relazione in cui tutte le eroine principali stanno perdendo l’amore! Può mantenere alto il loro morale e aiutarle a trovare la felicità?

Too Many Losing Heroines vincitore del Best Character Design:

L’anime ha anche vinto il premio Best Character Design, con Hikaru Tono (la doppiatrice di Anna) votata come la migliore seiyuu femminile, inoltre Anna Yanami è stata eletta come Best Girl del 2024.