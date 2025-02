Chi è stata eletta come “Miglior Best Girl” dal pubblico?

Nel 2024 sono arrivate tantissime novità in campo anime e oltre la qualità complessiva, anche i protagonisti di queste serie hanno fatto innamorare il pubblico, lasciando un segno indelebile visibile ancora oggi. Come spesso accade, poco tempo fa si è scelta la best girl del 2024 e il risultato è stato davvero sorprendente: Anna Yanami di Makeine: too Many Losing Heroines! Ha battuto tutti.

Marcelle Donato di Delicious in Dungeon, Momo Ayase di Dandadan e Utena Hiiragi di Gushing Over Magical Girls erano le altre “pretendenti al titolo” sconfitte da Anna. Il successo è stato davvero inaspettato, visto che la protagonista proviene da un anime che non ha avuto la stessa risonanza mediatica di quelli precedentemente citati.

Le grandi protagoniste del 2024

Il Torneo ha coinvolto 44 eroine provenienti da 25 anime diversi, con un sistema a eliminazione diretta. In finale sono arrivate Anna Yanami, Marcelle Donato, Momo Ayase e Utena Hiiragi. In fase finale, Anna Yanami ha ottenuto 1000 voti, superando di netto la concorrenza.

Come anticipato, nonostante Makeine: too Many Losing Heroines! Non abbia la stessa popolarità di tantissime altre serie in voga al momento, la sua protagonista ha di certo fatto breccia nel cuore degli appassionati, così come parla questa competizione di cui stiamo discutendo nell’articolo

Perché Anna Yanami ha conquistato il pubblico?

A differenza delle classiche commedie romantiche, dove le ragazze che vengono rifiutate dal protagonista a livello amoroso scompaiono dalla scena, in Makeine ci si concentra proprio su di loro, raccontando come affrontano la delusione amorosa e la loro ricerca di equilibrio. Anna è la prima che viene rappresentata in questo modo ed essendo così tangibile e reale il pubblico ha empatizzato molto con lei.

Questa particolare prospettiva ha reso il personaggio davvero speciale per i fan e per questo, Yanami ha vinto questo titolo, dimostrando che la sua storia ha davvero colpito al cuore.

Fonte Comic Book