Absolute Power: Amanda Waller elimina i superpoteri dall’Universo DC

Amanda Waller, Failsafe e Brainiac Queen sono la Trinità del Male che si scatenerà in Absolute Power! Nel corso di Dawn of DC, la miscela di spietatezza assoluta e di alleanze azzardate di Amanda Waller l’ha posta sul punto di realizzare il proprio proposito: l’eliminazione di tutte le capacità metaumane a livello planetario. Quest’estate, i suoi piani compiono un importante passo avanti nel nuovo grande blockbuster estivo della DC.

Questa miniserie di quattro numeri, diretta dall’acclamato duo composto dallo scrittore Mark Waid e dal disegnatore Dan Mora, verrà lanciata il 2 luglio e mostrerà come la Waller userà la potenza strategica e militare di Failsafe e la tecnologia ultraterrena di Brainiac Queen per rubare tutte le abilità metaumane a tutti i supereroi e supercriminali del mondo, una minaccia così grave che richiederà gli sforzi congiunti di Batman, Superman, Wonder Woman e dei Supereroi dell’Universo DC per sconfiggerla.

Il Free Comic Book Day 2024 Absolute Power Special Edition sarà disponibile, ovviamente in occasione de Free Comic Book Day americano, che cade sabato 4 maggio. Il numero conterrà una storia inedita di Waid di 12 pagine, disegnata da Mikel Janín, oltre a un riassunto delle vicende che hanno portato a questo evento e a un’anteprima del primo numero della miniserie.

A giugno seguirà lo speciale Absolute Power: Ground Zero, che dovrebbe colmare il divario tra la conclusione dell’arco di Superman “House of Brainiac” e i piani della Waller nella saga.

Non sono ancora stati annunciati i successivi tie-in della saga, ma dalle prime indiscrezioni dovrebbero essere numerosi, e per la maggior parte scritti dallo stesso Mark Waid. Dovrebbero essere coinvolte una testata di Superman, una di Batman e una di Wonder Woman, che si incroceranno per tre numeri ciascuna da luglio a settembre. Inoltre dovrebbe uscire Absolute Power: Task Force Seven di sette numeri e una miniserie in tre numeri Absolute Power: Origins.