Kaiju No. 8 condivide il dietro le quinte di Production IG

Kaiju No. 8 ha catturato l’attenzione del mondo dello shonen fin dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump nel 2020. Con Production I.G. al timone, la serie ha mostrato una straordinaria animazione fin dal suo primo episodio, regalando ai fan un’anteprima del suo potenziale. Ora, la casa di produzione offre agli spettatori uno sguardo dietro le quinte per scoprire come è stato realizzato questo attesissimo episodio, con un utilizzo ingegnoso dell’animazione.

Production I.G. ha consolidato la sua reputazione nel mondo degli anime, soprattutto grazie al successo dei film di Haikyu, che ha incassato cifre record al botteghino giapponese. Oltre a Haikyu, la casa di produzione è rinomata per serie di successo come Heavenly Delusion, Ghost in The Shell: Stand Alone Complex, Psycho-Pass e FLCL Progressive, solo per citarne alcune.

La prima stagione di Kaiju No. 8 conta dodici episodi, con il primo episodio già ricco di azione kaiju. Se l’adattamento anime otterrà successo, c’è ampio materiale dal manga da adattare, considerando che la serie ha pubblicato oltre cento capitoli fino ad oggi.

Per chi desidera esplorare ulteriormente il mondo di Kafka, la serie sarà disponibile in streaming su piattaforme come Crunchyroll e X. Ecco come Shonen Jump descrive Kaiju No. 8: “Con i più alti tassi di emergenza di kaiju al mondo, il Giappone è spesso sotto attacco di mostri mortali. La Japan Defense Force, un’organizzazione militare incaricata di neutralizzare i kaiju, entra in azione. Kafka Hibino, un uomo che ha trascorso la sua vita pulendo cadaveri di kaiju, ha sempre sognato di unirsi alla forza. Tuttavia, quando gli si presenta l’opportunità di realizzare il suo sogno d’infanzia, subisce una trasformazione inaspettata. Come può ora combattere i kaiju, dopo essere diventato lui stesso uno di loro?”

Il primo episodio di Kaiju No. 8 ha suscitato grande interesse e discussioni tra i fan. Con una trama ricca di kaiju, la serie potrebbe emergere come uno dei più grandi nuovi anime del 2024.

