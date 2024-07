Jujutsu Kaisen: Akutami conferma la morte di… con un commento

I fan di Jujutsu Kaisen si sono chiesti se Satoru Gojo sia veramente morto o meno nel manga, ma sembra che la morte dello stregone più potente del mondo sia stata consolidata con un nuovo commento del mangaka in persona. Jujutsu Kaisen si trova nei momenti più delicati dell’arco narrativo del Shinjuku Showdown del manga.

Yuji Itadori e gli ultimi stregoni sopravvissuti danno tutto loro stessi per cercare di sconfiggere Sukuna in quello che sembra essere il combattimento finale della serie. E tutto è iniziato con il primo combattimento tra Sukuna e Gojo, che ha poi portato alla sconfitta dello stregone per mano di Sukuna. È qualcosa su cui i fan stanno ancora discutendo.

La sconfitta di Gojo sembrava piuttosto evidente poiché era stato tagliato a metà e ritenuto morto. Tuttavia i fan hanno rivisto lo stregone in piedi in quanto “resuscitato” da Yuta Okkotsu. Quest’ultimo infatti ha preso il controllo del corpo di Gojo, e quindi questo ha affossato ogni speranza dei fan che credevano nel ritorno dello stregone.

Infatti Yuta ha sottolineato il fatto che Gojo non tornerà mai in vita. Tuttavia, i fan avevano sperato che fosse ancora possibile. Ma con la copertina del volume 16 di Jujutsu Kaisen, si scopre che Gege Akutami l’ha illustrata come un modo per commemorare il tempo di Gojo nella serie.

In un commento speciale sulla copertina del volume 26 di Jujutsu Kaisen, pubblicata come parte della recente mostra in Giappone, Akutami ha rivelato che in realtà è stato concepito come un ritratto di morte per lo stesso Gojo. “Mi sono emozionato dicendo: ‘Disegnerò un ritratto della morte di Gojo!!!’ Ma mi sento obbligato a rendere le illustrazioni a colori di Gojo fantastiche ogni volta. Lo trovo più rilassante e posso produrre illustrazioni migliori quando disegno per le copertine di Jump.”

Quindi, sfortunatamente, sembra che dal punto di vista del mangaka, Gojo sia davvero morto senza alcuna possibilità di ritorno. E la conferma arriva dalla realizzazione di un vero e proprio ritratto funebre. Gojo è stato uno dei personaggi più grandi che i fan abbiano mai amato durante la pubblicazione del manga. E per questo la sua morte è ancora dibattuta fino ad oggi in quanto si pensa che tornerà.

Fonte – Comicbook