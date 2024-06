Jujutsu Kaisen: il manga rivela come Yuta ha riportato in scena Gojo

Il manga di Jujutsu Kaisen ha portato l’asticella su un livello ancora più alto rispetto a quello dei capitoli precedenti, rendendo ogni momento dell’arco dello Shinjuku Showdown sempre più intenso. Gege Akutami sta continuando a lavorare all’arco narrativo finale del manga, che ha suscitato uscite di scena di diversi personaggi.

Ma quella più importante e inaspettata è stata quella di Gojo, con lo stregone più potente del mondo che ha perso la vita per mano di Sukuna, ma ora le cose sono diverse. Nell’ultimo capitolo di Jujutsu Kaisen, Gojo Satoru ha fatto il suo ritorno, e il manga ha spiegato come la tecnica maledetta di Yuta lo abbia reso possibile.

LEGGI ANCHE:



The Nice House on the Lake continua con The Nice House by the Sea

Ripartiamo dal fatto che Gojo Satoru è uscito di scena dal manga più di un anno fa, con Sukuna che è riuscito a distruggere il tempo e lo spazio per eliminare Gojo. Ora lo stregone è tornato sul campo di battaglia, ma non è il Gojo che conosciamo. Tuttavia il suo corpo sta combattendo ancora una volta e Yuta è quello che lo controlla.

La rivelazione ha quasi fatto impazzire i fan, i quali ora analizzano l’impatto che la decisione di Yuta avrà sulla serie. In ogni senso fisiologico, Gojo è morto e non è tornato in vita. E adesso il suo cervello è stato rimosso per fare spazio a quello di Yuta. In questo modo lo stregone occupa il corpo di Gojo per controllarlo ed è possibile attraverso la tecnica maledetta di Yuta che gli ha permesso di copiare quella di Kenjaku prima della morte dell’antico stregone.

Sappiamo che Yuta ha l’incredibile capacità di copiare le tecniche maledette degli altri. Infatti quando Yuta è legato a Rika, può copiare le capacità innate degli altri, ma ci sono dei limiti. Affinché Yuta possa copiare un’abilità innata devono essere soddisfatte determinate condizioni e alcune può usarle solo per un breve periodo di tempo.

L’uso delle tecniche innate da parte di Yuta è influenzato dal tipo di tecnica maledetta a cui si appoggia. E i fan sono ancora incerti se Yuta possa usare altre tecniche copiate mentre piloterà il corpo di Gojo.

Per ora, tutti gli occhi sono puntati sul futuro di Yuta (Gojo) contro Sukuna. La resa dei conti è in corso mentre la coppia ha appena messo i propri domini l’uno contro l’altro.

Fonte – Comicbook