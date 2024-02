Jujutsu Kaisen: Gege Akutami parla dell’errore nel capitolo 249

Jujutsu Kaisen è uno dei manga shonen più seguito degli ultimi anni e recentemente Gege Akutami, il mangaka, ha parlato di un errore commesso nel capitolo 249 del manga. Al momento Jujutsu Kaisen si trova nella fase finale della storia di Yuji Itadori e gli ultimi capitoli descrivono momenti concitati dell’arco narrativo Shinjuku Showdown. Infatti i protagonisti della serie si trovano impegnati a fronteggiare un Sukuna apparentemente impenetrabile e imbattibile, con Yuta Okkotsu e Yuji Itadori che stanno provato un nuovo piano per sconfiggere il Re delle Maledizioni. Sukuna ha visto i suoi avversari provare ogni sorta di tecniche, ma alcuni di questi hanno perso la vita. Con il proseguire dello scontro, però, i momenti finali diventeranno sicuramente anche molto più complicati.

Mentre il mangaka di Jujutsu Kaisen si impegna a introdurre al meglio tutti i tipi di tecniche e strategie che gli stregoni stanno mettendo in atto contro Sukuna, si scopre che Akutami ha commesso un errore nel capitolo 249. I momenti finali di questo capitolo, mostrano uno sguardo ravvicinato alla mano di Yuta quando attiva la sua espansione del dominio. E il mangaka ha disegnato l’anello sul dito sbagliato. Si tratta di un dettaglio che il mangaka ha evidenziato in un commento speciale pubblicato con l’ultimo capitolo del manga.

Con l’uscita del capitolo 251 di Jujutsu Kaisen nell’ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, Akutami ha condiviso il seguente commento per spiegare questo errore: “Perché Okkotsu ha un anello al dito medio? Chi ha disegnato questo?”

Il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen porta il combattimento a un nuovo livello. Infatti Yuta sfrutta tutta la portata dell’attacco della sua espansione del dominio e le cose diventeranno solo più sfrenate nel manga da questo punto in poi.

Il nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen porta chiaramente avanti lo scontro di Yuta contro Sukuna. Yuji invece dà il via al suo primo tentativo di raggiungere l’anima di Megumi Fushiguro. Ma anche questo sforzo non riesce ad andare a segno. Non resta che continuare a seguire l’evolversi di questa fase del manga, che sarà sicuramente entusiasmante.

