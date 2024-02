Jujutsu Kaisen: il manga spiega l’espansione del dominio di Yuta

Jujutsu Kaisen ha dato il via a un nuovo combattimento che vede Yuji Itadori e Yuta Okkotsu affrontare insieme Sukuna. Il nuovo capitolo della serie ha spiegato come funziona l’espansione del dominio di Yuta. Sebbene avesse tentato di usarlo per la prima volta durante i combattimenti nell’arco del Culling Game, il personaggio in questione è riuscito ad usarlo solo nel capitolo precedente del manga. Al momento l’arco narrativo di Shinjuku Showdown sta raggiungendo una nuova fase e Sukuna diventa sempre più forte. Ma l’espansione del dominio di Yuta potrebbe essere la chiave del svolta.

I capitoli più recenti di Jujutsu Kaisen hanno visto Yuji e gli altri provare tutti i tipi di stratagemmi per infliggere qualsiasi tipo di danno possibile a Sukuna. Ma tutto ha portato a numerosi fallimenti poiché il Re delle Maledizioni è riuscito a contrastare ogni tentativo. Ma la speranza è arrivata con Yuta, che è riuscito a farsi strada verso il campo di battaglia intrappolando Sukuna nella sua espansione del dominio. In questa fase del combattimento lui e Yuji provano tutto il possibile per tenere occupato Sukuna abbastanza a lungo da permettere a Yuji di colpire l’anima di Megumi Fushiguro imprigionata al suo interno.

Il capitolo 250 di Jujutsu Kaisen riprende dopo che Yuta ha attivato completamente la sua espansione del dominio. E il nuovo capitolo spiega che si chiama “Autenticità nell’amore reciproco“. Una volta attivato, compaiono molte katane con le tecniche maledette che ha copiato durante i suoi combattimenti. Uno diventa l’attacco imperdibile del Dominio stesso, e gli altri vengono filtrati in molte altre katane sparse nella zona. Sono inserite nel Dominio in modo casuale e Yuta capisce quali sono le loro abilità solo quando afferra ciascuna katana.

Si dice che il numero di spade all’interno del Dominio sia illimitato. Ma ciascuna delle tecniche copiate svanisce una volta utilizzata. Quindi, come si vede per tutto il capitolo, ci sono tecniche che Yuta ha copiato da altri nemici vedendole o sconfiggendo i propri avversari nel Culling Game. Poi, quando il capitolo volge al termine, viene rivelato che è persino riuscito a copiare la tecnica di dissezione di Sukuna. Resta solo da vedere quale sarà l’attacco principale da non perdere del Dominio di Yuta.

Fonte – Comicbook