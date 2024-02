Fantastic Four: ecco l’annuncio ufficiale del cast

I Marvel Studios hanno colto l’occasione degli auguri di San Valentino per ufficializzare il cast di Fantastic Four, il film in uscita il 25 luglio 2025 negli Stati Uniti che introdurrà ufficialmente la First Family nel Marvel Cinematic Universe.

Come era trapelato da più parti nei mesi scorsi, gli attori che interpreteranno i membri dei Fantastic Four sono:

Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) nel ruolo di Reed Richards , Mr. Fantastic;

Vanessa Kirby (Mission Impossible, The Crown) nel ruolo di Susan Storm , Invisible Girl/Woman (Ragazza/Donna Invisibile);

Joseph Quinn (Stranger Things, I Miserabili) nel ruolo di Johnny Storm , Human Torch (Torcia Umana);

Ebon Moss-Bachrach (The Bear, The Punisher) nel ruolo di Ben Grimm, The Thing (la Cosa).

Happy Valentine’s Day from Marvel’s First Family! Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, and Joseph Quinn are The Fantastic Four. Marvel Studios’ #TheFantasticFour, in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/skPZLqu21h — Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024

L’annuncio è stato dato attraverso una sorta di cartolina di auguri virtuale dallo stile molto retrò, il che fa pensare che anche le atmosfere del film saranno dello stesso tipo. Il logo, che appare quello ufficiale che campeggia anche nei profili social, rimanda ad uno stile anni ‘60, in linea con il periodo della creazione dei Fantastic Four da parte di Stan Lee e Jack Kirby, la serie con cui hanno letteralmente fondato tutto il Marvel Universe.

Marvel Studios’ The Fantastic Four arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/JZGKJvimEn — Fantastic Four (@FantasticFour) February 14, 2024

Per Ebon Moss-Bachrach si tratta di un ritorno nel Marvel Cinematic Universe: ha infatti interpretato il ruolo di David “Microchip” Lieberman, aiutante di Frank Castle nella prima stagione di The Punisher prodotto da Netflix (recentemente reincomporato nella continuity del Marvel Cinematic Universe).

Si tratta del quinto film realizzato sui Fantastici Quattro, dopo il primo progetto del 1994 mai rilasciato ufficialmente nelle sale, i due film di Tim Story dei primi anni 2000 e lo sfortunato reboot del 2015. Il personaggio di Mr. Fantastic è apparso anche in una versione di un universo alternativo interpretato da John Krasinski in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, alimentando per un periodo l’idea che potesse essere proprio Krasinski a riprendere il ruolo nel prossimo film.