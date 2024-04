Tra le uscite J-POP Manga del 30 aprile 2024 troviamo il primo e secondo volume di Girl Crush di Midori Tayama con doppia cover su jacket reversibile! Protagoniste due compagne del liceo molto diverse tra loro ma con un sogno in comune: diventare idol K-pop! Riusciranno a scalare le vette dell’industria musicale del momento?

Arriva in Italia il primo volume di Tales of Reincarnation in Maydare di Midori Yuuma e Nana Natsunishi, una nuova serie fantasy romance che conquisterà chi ha amato Il mio matrimonio felice.

Il mondo di Maydare è governato da grandi e potenti maghi e la più leggendaria fra questi è la Strega Cremisi, rimasta nella Storia per la sua irraggiungibile malvagità. La sua ultima discendente, Makia, è tormentata di recenteda terribili sogni. In quelle occasioni, le appare la memoria di una sua vita precedente, quando era una liceale di nome Kazuha Oda e perse la vita in modo tragico, assassinata da un individuo sconosciuto. In qualche modo questo drammatico epilogo in un’altra vita e un altro mondo ha ancora a che fare con il suo presente e l’omicidio di Kazuha è collegato alla figura della strega sua antenata…

Esce anche Wet Sand di Doyak, nuovo grande successo della scena Boy’s Love coreana disponibile sia in edizione regular che deluxe con sovraccoperta variant ed esclusivi paper gadget allegati!

Continuano Blue Giant Supreme 4, Devillady 7 e Persona5 11.

Disponibile a partire da mercoledì 24 per Edizioni BD il volume unico Lovesick di Luana Vecchio, disegnatrice per Image e DC qui alle prese con la sua prima opera da autrice completa.

Nelle profondità più spaventose del dark web l’esclusivo canale Lovesick Club offre in diretta streaming agli abbonati mutilazioni, torture e uccisioni per mano della spietata e irresistibile mistress Domino. Un graphic novel estremo, in bilico tra gore ed erotismo, che esplora i limiti dell’amore e del consenso.

Dagli USA torna anche la saga che sta conquistando il mondo di James Tynion IV e Werther Dell’edera.

Per Edizioni BD arriva Something is Killing the Children 7.

Erica Slaughter, la cacciatrice di mostri allevata dal temibile ordine di San Giorgio, è sopravvissuta per un pelo allo scontro con il Duplicitipo, sinistra creatura con le sue stesse sembianze. Per salvare la gente di Tribulation, la nostra deve però fare i conti anche con un’altra minaccia all’apparenza insuperabile, la sanguinaria Cutter, il cui odio è alimentato da un terribile desiderio vendetta proprio nei confronti di Erica. Quale terribile destino attende la nostra eroina?