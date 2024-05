One Piece: Inaki Godoy svela le scene che vuole adattare nel live-action

Il live-action di One Piece è senza ombra di dubbio la maggiore sorpresa dell’anno scorso, in particolare per il successo che ha riscosso. Infatti ha letterlamente stravolto le sorti di questo genere di intrattenimento, da sempre costellato da insuccessi. Uno dei motivi principali che ha visto il live-action di One Piece conquistare tutti i fan sono i giovani attori che interpretano i Pirati di Cappello di Paglia. Essendo loro stessi fan di One Piece, ricordiamo che Emily Rudd ha fatto di tutto per ottenere il ruolo di Nami, Taz Skyler ha affinato le sue abilità culinarie e Mackenyu ha provato un senso di gioia indescrivibile quando ha scoperto che avrebbe interpretato Roronoa Zoro.

Iñaki Godoy ha mostrato apertamente il suo amore per il franchise e in una recente apparizione ha confermato le tre scene che vorrebbe portare nel mondo reale. Poco dopo il debutto di One Piece su Netflix, il servizio di streaming ha confermato celermente una seconda stagione e lo ha fatto attraverso il mangaka della serie, Eiichiro Oda. In qualità di produttore esecutivo dell’adattamento live-action, il coinvolgimento di Oda è considerato da molti fan essenziale e l’unico modo per realizzare un prodotto godibile e incredibilmente fedele al manga nei minimi dettagli. E Eiichiro Oda oltre a confermare la seconda stagione della serie live-action, ha anche svelato in anteprima che un nuovo personaggio sarebbe apparso. Stiamo parlando del dottore della ciurma di Rufy, Tony Tony Chopper.

Godoy ha recentemente avuto l’opportunità di parlare con lo Youtuber Full Haki Marco, rispondendo a una serie di domande sulla vita e sul franchise di One Piece. Quando gli è stato chiesto quali scene gli piacerebbe portare nel live-action il giovane attore ha dichiarato che le scene sono ben tre. La prima scena che lo entusiasmerebbe tanto è l’addio di Vivi ad Alabasta. La seconda è il momento emozionante e iconico di Nico Robin che urla “Voglio vivere” e infine l’intero Arco di Marineford.

Inoltre, durante l’intervista, Godoy ha dichiarato che interpreterà il ruolo di Monkey D. Rufy finché avrà senso.

Fonte – Comicbook