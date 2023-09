One Piece – Netflix: ecco l’annuncio di Oda

Ci siamo! Dopo le parole dei produttori del live-action di One Piece, con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare l’annuncio ufficiale della seconda stagione del live-action di One Piece.

A confermarlo è proprio il mangaka in persona, Eiichiro Oda, attraverso un videomessaggio imperdibile per ogni fan della serie shonen. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider onepiecenetflix. Di seguito ne riportiamo il contenuto per poi analizzarlo:

NAKAMA!!! 🏴‍☠️👑 It fills us with great joy to give you this message directly from Oda-Sensei. ⛵️ #OnePieceNetflix #OnePieceLiveAction pic.twitter.com/X8ZOLPkaXD

— ONE PIECE(ワンピース) Netflix (@onepiecenetflix) September 14, 2023