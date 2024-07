Kagurabachi raggiunge un nuovo record su Weekly Shonen Jump

Kagurabachi si è rivelato una vera e propria rivelazione tra tutti i manga che hanno debuttato sulla rivista Weeklsy Shonen Jump di Shueisha. E continua ad essere molto seguito come indicano i numeri. Infatti il manga è riuscito a occupare la prima posizione nelle pagine della rivista di Shueisha. Kagurabachi rappresenta un successo travolgente per Shueisha anche prima del debutto del primo capitolo del manga scritto e disegnato da Takeru Hokazono. Quindi quel fervore da parte dei fan ha continuato a crescere capitolo dopo capitolo. Sebbene la serie sia popolare tra i fan in Occidente, molti si continuano a chiedere quanto bene stia effettivamente andando sulla rivista e se continuerà o meno a raccontare la sua storia.

E la risposta a questa domanda non può che essere positiva. Infatti Kagurabachi ha raggiunto il primo posto nell’ultimo numero del sommario di Weekly Shonen Jump. È la prima serie disponibile da leggere nell’ultimo numero. Questo risultato non indica sempre un livello di popolarità superiore rispetto ad alcune altre uscite manga, in quanto questo primo posto potrebbe anche significare che gli editori di Shueisha vogliano spingere i fan ad acquistare la rivista attraverso Kagurabachi. Quindi è un ottimo segno per la serie shonen.

La serie manga Kagurabachi scritta e disegnata da Takeru Hokazono conta attualmente 40 capitoli al suo attivo, e probabilmente non finirà presto, dato l’apprezzamento che Shueisha mostra nei confronti della serie. Tutti i capitoli sono disponibili per la lettura online sull’app Manga Plus di Shueisha.

Le vicende del manga in questione ruotano attorno al protagonista principale Chihiro. Si tratta di un giovane che trascorre le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. E l’obiettivo di Chihiro è di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

