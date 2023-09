One Piece – Netflix: la sceneggiatura per la seconda stagione è già pronta!

One Piece è un successo globale senza precedenti. La serie shonen è in circolazione da decenni e, naturalmente, la ciurma dei Cappelli di Paglia è conosciuta in tutto il mondo. Monkey D. Luffy ha conquistato tutti non solo attraverso il manga o l’anime, ma ora anche con il primo live-action di sempre che ha debuttato su Netflix il 31 agosto. Questa nuova interpretazione di One Piece ha immediatamente riscosso un successo inaspettato e con il presente articolo vogliamo riportare un aggiornamento importantissimo.

Infatti, secondo una nuova intervista, pare che il team del live-action stia già guardando avanti, ossia, alla seconda stagione.

L’aggiornamento arriva da Tomorrow Studios, la casa di produzione che ha portato One Piece su Netflix. Parlando con Variety, il CEO Marty Adelstein si è rivolto al futuro del live-action, e in questa occasione ha ammesso che le sceneggiature per un’eventuale, ma attesa, seconda stagione sarebbero già pronte. Anche il presidente di Tomorrow Studios ha aggiunto qualcosa sull’argomento. Infatti Becky Clements ha detto che nuovi episodi potrebbero prendere vita in un anno a seconda dello sciopero SAG-AFTRA in corso.

Precisamente Clements ha detto che, realisticamente, i nuovi episodi di una eventuale seconda stagione del live-action sarebbero pronti ad un anno di distanza. Ma affinché questo accada bisogna che i ritmi siano elevati e questa è una possibilità. “Da qui a un anno e 18 mesi, potremmo essere pronti per andare in onda”.

Ovviamente, i fan saranno entusiasti di scoprire tutto queste informazioni. Nonostante sia in corso da oltre 20, anni, il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda riesce tutt’ora a conquistare lettori di lunga data e nuovi. Negli ultimi anni, Oda ha cercato qualcuno per adattare il suo manga in un live-action e Tomorrow Studios ha condiviso la sua visione. Il mangaka ha anche supervisionato ogni aspetto dell’adattamento live-action di Netflix. E quindi molti fan attribuiscono il suo contributo una parte determinante per il suo successo.

Con una nuova valutazione certificata, One Piece di Netflix è un successo chiaro globale. Nel weekend di debutto, il live-action si è piazzato in cima alle classifiche di tutto il mondo, dato che oltre 90 paesi hanno classificato lo spettacolo. Il live-action ha persino battuto il record di streaming di Stranger Things e Mercoledì, arrivando al primo posto in 86 paesi. Quindi, ora si spera solo che Netflix possa annunciare ufficialmente una seconda stagione.

Fonte – Comicbook