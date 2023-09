Jujutsu Kaisen dopo aver concluso in versione anime l’arco narrativo inerente al passato di Gojo, ha iniziato da poco la saga dell’incidente di Shibuya, forse una delle parti migliori della storia nonché tra le preferite del pubblico. Dopo alcune settimane di pausa MAPPA si è preparata alla grande per questi prossimi eventi con la pubblicazione delle nuove puntate appunto.

Come leggiamo su Comic Book è stato condiviso un promo della prossima puntata dell’anime, continuando e mostrando apertamente il primo grande combattimento della saga. La clip visionabile in calce dura 16 secondi e non mostra delle immagini della puntata vere e proprie.

Infatti su uno sfondo marrone scuro abbiamo la possibilità di ammirare alcuni sketch che evidenziano lo scontro con al centro Mahito e Geto. L’episodio 7 della seconda stagione di Jujutsu Kaisen si intitola “Evening Festival” e uscirà giovedì 7 settembre in Giappone. Come sempre sarà caricato su Crunchyroll qualche ora dopo.

Jujutsu Kaisen 2×07: sinossi e promo del prossimo episodio dell’anime

Se volete recuperare la prima stagione è il momento di farlo, data l’incredibile dimostrazione da parte di MAPPA di adattare al meglio il manga di Gege Akutami, riuscendo addirittura a superarlo in alcune fasi della storia. Essendo solamente una stagione non è una missione ardua, specie se gli episodi ora usciranno a cadenza settimanale, quindi avrete molto tempo per portarvi in pari.

L’arco in questione si svolge a Shibuya appunto, il 31 ottobre durante le festività di Halloween. Improvvisamente un sipario viene abbassato sulla città tenendo all’interno la popolazione che ovviamente rischia di essere fatta a pezzi dalle maledizioni: i civili iniziano a chiedere di Satoru Gojo.

Le alte sfere per minimizzare i danni decidono di far combattere da solo il potente stregone, mentre Geto, Mahito e altre maledizioni preparano delle trappole per uccidere Gojo. Senza manco a dirlo da lì a poco inizia una grande battaglia per la liberazione della città.

Fonte Comic Book