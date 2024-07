Vagabond di Takehiko Inoue: arriva l’anime?

Potrebbero esserci novità interessanti per Vagabond, una delle serie più importanti scritta e disegnata dall’amato Takehiko Inoue. Stiamo parlando un potenziale adattamento anime della serie in questione e a suscitare questa indiscrezione ci pensa lo studio di animazione di Arcane, Fortiche.

Lo studio di animazione francese è nato nel 2009 e recenti successi come Arcane hanno portato l’azienda su un livello rilevante. E ora i dirigenti di Fortiche pare siano intenzionati a lavorare su un progetto anime su Vagabond. Il manga, attualmente in pausa, ha debuttato nel 1998 e Takehiko Inoue, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi per quest’opera, tra cui il 24º Premio per il miglior manga della Kodansha, nel 2000, e l’Osamu Tezuka Culture Award nel 2002.

Recentemente, il co-fondatore di Fortiche, Pascal Charrue, ha svelato il sogno dello studio di lavorare su Vagabond, durante un’intervista con Crunchyroll. Dunque in questa occasione Pascal Charrue ha potuto rispondere ad alcune domande, tra cui quella legata al progetto considerato un sogno per Fortiche. E la risposta è stata Vagabond.

“È una domanda difficile. Il primo adattamento che mi viene in mente sarebbe Vagabond di Takehiko Inoue. È un capolavoro con una profondità incredibile e una grafica straordinaria che sarebbe affascinante portare sul piccolo schermo” ha spiegato Charrue.

Il debutto ufficiale di Vagabond, risale al 1998 quando Inoue la portò a Kodansha. L’epopea storica è ispirata a Musashi Miyamoto, una figura leggendaria e abile samurai. Con più di 35 volumi pubblicati, Vagabond è uno dei più grandi poemi epici in forma di manga e le illustrazioni incredibili e dettagliate lo rendono un classico imperibile. Sarebbe una grossa novità vedere un adattamento anime di Vegabond, visto che non ve ne è uno. Ma Fortiche è disposta ad assumersi questa responsabilità.

Vagabond è ambientato nel Giappone del XVII secolo, successivo alla battaglia di Sekigahara. Gli eventi ruotano attorno a Takezo Shinmen, noto anche come Musashi Miyamoto, e di Kojirō Sasaki. Sono due spadaccini abilissimi realmente esistiti. La storia si apre successivamente alla battaglia e tra gli sconfitti sopravvissuti ci sono Takezo Shinmen e il suo amico Matahachi Honiden. Per fare ritorno al loro villaggio natale dovranno superare molte insidie e verranno accolti dalla bella Oko e da sua figlia Akemi. Le strade dei due amici qui si separeranno, generando una serie di eventi che cambieranno per sempre la loro vita.

