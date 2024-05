Takehiko Inoue (Slam Dunk) elogia Kagurabachi con un messaggio

Takehiko Inoue è uno dei nomi più importanti del mondo dei manga giapponesi. Deve il suo meritato successo alle serie di Slam Dunk e Vagabond, che sono due dei manga più venduti della storia. Quello che contraddistingue Inoue rispetto ai suoi colleghi è la tematica che tratta con molta frequenza. Stiamo parlando del basket, sempre al centro nella maggior parte delle sue opere in quanto lo stesso Inoue è un grande fan di questo sport.

Inoue ha pubblicato la sua serie manga più famosa, Slam Dunk, su Weekly Shonen Jump. Questa rivista pubblica da anni le migliori serie manga e una delle grandi novità che sta conquistando il mondo dei lettori non solo giapponese ma globale è Kagurabachi. Scritto e disegnato da Takeru Hokazono, il manga ha conquistato inaspettatamente in un batter d’occhio tanti lettori inizialmente incuriositi. E i numeri incredibili raggiunti, hanno portato tanti mangaka importanti e affermati a soffermarsi su Kagurabachi, come Gege Akutami.

Adesso un altro mangaka ha lasciato un messaggio di apprezzamento su Kagurabachi ed è proprio Takehiko Inoue. Il mangaka di Slam Dunk infatti ha confessato di apprezzare sinceramente non solo Kagurabachi, ma in particolar modo il mangaka, ossia Hokazono. A suo modo di vedere il lavoro che sta svolgendo permette a chi legge il manga di vedere il divertimento nel disegnare manga. E per questo Inoue si dedicherà alla lettura dei capitoli successivi.

Sicuramente Hokazono sarà al settimo cielo, come in un certo senso ha già rivelato dopo aver appreso i numeri incredibili di Kagurabachi. Diventare un mangaka non era davvero il suo primo obiettivo, dato che frequentava l’università. Tuttavia la sua passione per Naruto e tanti film d’azione e spionaggio l’hanno portato a tentare questa strada, che sta dando decisamente i suoi frutti.

Le vicende di Kagurabachi si concentrano sul protagonista Chihiro, un giovane che passa le sue giornate a lavorare i metalli sotto la guida di suo padre, il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira. Il suo obiettivo infatti è di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, la sua vita cambierà drasticamente quando un giorno suo padre viene assassinato. Così, da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

