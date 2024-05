Kagurabachi: il mangaka rivela il motivo che l’ha spinto a disegnare

Kagurabachi ha debuttato meno di un anno fa sulla rivista Weekly Shonen Jump, ma già dopo solo pochi capitoli è stata una rivelazione di successo. Il manga è riuscito a guadagnare una fama virale prima del suo primo capitolo e ora la serie si trova sulla cresta dell’onda. È difficile immaginare la line-up della rivista senza la serie, e adesso il mangaka, Takeru Hokazono, ha rivelato la ragione principale che l’ha spinto a disegnare Kagurabachi.

Recentemente, il mangaka ha ammesso di aver avuto il coraggio di intraprendere la carriera nel mondo dei manga nel 2020. Takeru Hokazono era uno studente universitario durante la pandemia, ed è stato proprio durante questi anni che ha deciso che avrebbe dato una possibilità ai manga mentre era rinchiuso in casa sua.

“Mi sono laureato in design del prodotto e creavo mobili e sedie. Mi piaceva disegnare, ma non lo facevo molto all’università. Tuttavia, ho sempre amato Naruto e ho sempre vagamente pensato che i manga fossero fantastici, voglio diventare un artista manga” ha condiviso Hokazono con Asahi.

Prosegue raccontando che nella primavera del 2020, quando è scoppiata la pandemia, l’università che frequentava era passata alle lezioni online. Avendo più tempo a casa, ha pensato di provarci. Ha provato a disegnare alcune pagine guardando e imparando, e questo è stato difficile per lui. Tuttavia Hokazono sentiva di voler continuare a farlo. Così, intorno a giugno del suo secondo anno, ha abbandonato l’università e ha iniziato a concentrarsi sui manga. Dato che era difficile, ha pensato che non poteva rimanere solamente un hobby.

Chiaramente, Hokazono ha seguito questo istinto e ha preso una decisione molto rischiosa. Ad oggi, la serie conta due volumi e ha venduto più di 200.000 copie in tutto il mondo. Kagurabachi si classifica come una delle migliori serie contendenti su Shonen Jump, fino ad aver guadagnato raccomandazioni da grandi nomi come il mangaka di My Hero Academia.

Le vicende ruotano attorno al giovane Chihiro che trascorre le sue giornate a lavorare con suo padre, famoso fabbro di spade. Il suo sogno è seguire le orme di suo padre e di superare il suo livello di bravura. Tuttavia un giorno la loro vita sarebbe cambiata per sempre, in quanto suo padre viene assassinato. Così, Chihiro vivrà per vendicare la morte di suo padre.

