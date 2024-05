One Punch Man 3 condivide un “first look” di Genos

La terza stagione di One-Punch Man è pronta a continuare la battaglia contro l’Associazione dei Mostri, e non sorprende che il cyborg noto come Genos sarà al centro dell’azione. Sebbene Genos sia ancora lontano dal raggiungere il livello di potenza di Saitama, rimane uno dei personaggi preferiti dai fan grazie alla sua personalità e alla sua dedizione alla giustizia. Adesso, J.C. Staff ha pubblicato un nuovo sguardo all’androide mentre i fan aspettano con trepidazione la prossima stagione impegnativa.

Per coloro che non conoscono l’eroe, Genos è diventato un cyborg con l’obiettivo di rintracciare il robot responsabile dell’uccisione dei suoi cari. Quando è entrato in scena in One-Punch Man, è rimasto impressionato dalla straordinaria potenza di Saitama, il cosiddetto “eroe per hobby”, che continua a mantenere i suoi incredibili poteri sotto traccia.

Lo scontro tra Genos e Saitama è stato spesso elogiato come uno dei combattimenti meglio animati del medium, quindi c’è molta attesa per vedere cosa riserverà la terza stagione in termini di stile di animazione, ora che lo Studio Madhouse non è più coinvolto.

Al momento della stesura di questo articolo, la terza stagione di One-Punch Man deve ancora rivelare la sua data di uscita. J.C. Staff farà ritorno per gestire la nuova stagione, dopo il loro lavoro sulla seconda. Considerando le intense battaglie che si prospettano tra le associazioni degli Eroi e dei Mostri, lo staff di J.C. avrà senza dubbio molto da fare.

Ma le novità non finiscono qui per i fan di One-Punch Man. L’adattamento live-action è ancora in lavorazione presso la Sony Pictures, con Justin Lin alla regia e Dan Harmon di Community e Rick And Morty coinvolto nella scrittura del film. Anche se non ci sono ancora notizie sul casting per i ruoli principali, i fan dell’anime sono ansiosi di seguire gli sviluppi relativi all’adattamento live-action.

Cosa ne pensate, vedremo finalmente la terza stagione di One-Punch Man quest’anno?

Fonte Comic Book