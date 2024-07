One Piece: il messaggio di Vegapunk si conclude con un grande annuncio

Uno dei volti più importanti del primo arco narrativo della saga finale di One Piece è sicuramente Vegapunk, lo scienziato che un tempo lavorava per il governo mondiale ma che ora sta cercando di correggere gli errori commessi. Negli ultimi capitoli, i Cappelli di Paglia hanno combattuto contro i Astri di Saggezza, mentre Vegapunk ha tentato di spargere la voce sui pericoli che il mondo deve affrontare con una registrazione trasmessa in tutto il mondo. Il messaggio di Vegapunk è ancora in corso e nell’ultimo capitolo del manga. E finalmente questa si conclude con una nota ispiratrice che è anche un indizio su chi sarà in grado di salvare il mondo.

Mentre il messaggio di Vegapunk continua a risuonare, apparentemente dopo la sua morte, Rufy e i Cappelli di Paglia stanno ancora tentando di combattere e fuggire sia dai Cinque Astri che dall’isola di Egghead. In un momento concitato, Bonney riesce a usare i suoi poteri al massimo, adattandosi efficacemente alle potenzialità del Gear Fifth di Rufy. Sferrando una serie di colpi su Saturn, quest’ultimo finisce al tappeto dall’assalto di Bonney, che scaglia una serie di pugni ben assestati insieme a Rufy.

Vegapunk rivela nel suo messaggio che spetterà a chiunque riuscirà a trovare il One Piece, contribuire a salvare il mondo e forgiare un nuovo futuro per la Rotta Maggiore in un’appassionata diatriba. “Se dovesse accadere il peggio, voglio che tutti voi vi prendiate cura di voi stessi. Qualunque cosa accada, credo nell’intelligenza dell’umanità. Credo nella scienza! Roger è morto venticinque anni fa. La caduta di queste leggende è stata solo il prologo di una nuova era. Queste persone che si rifiutano di cedere a qualsiasi repressione, sono quelle più vicine alla verità, ironicamente! Poi di nuovo, forse è stato Roger a mandarli lì. La persona che ci riuscirà, potrebbe non essere quella desiderato da Joy Boy. Non c’è modo di fermare la tendenza, il destino del mondo ora è nelle mani di colui che lo troverà“.

Fonte – Comicbook