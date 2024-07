Star Wars: Battle of Jakku inaugura la nuova fase dei fumetti Marvel

L’attuale era narrativa dei fumetti di Star Wars si chiude con i numeri #50 delle serie STAR WARS e DARTH VADER, ma la Marvel è pronta a saltare nella fase successiva con la miniserie STAR WARS: BATTLE OF JAKKU — INSURGENCY RISING!

Negli ultimi 4 anni le serie a fumetti pubblicate dalla Marvel hanno esplorato il periodo di tempo tra i due film della trilogia classica L’Impero Colpisce Ancora e Il Ritorno dello Jedi. Ora il focus narrativo si sposta sul periodo successivo, precedente alla trilogia sequel uscita tra il 2015 e il 2017, lo stesso in cui si svolgono le vicende delle serie tv The Mandalorian, Ahsoka e la prossima Skeleton Crew, raccontando la caduta delle ultime forze imperiali e l’instaurarsi della Nuova Repubblica in seguito alla vittoria ribelle sui cieli di Endor.

Issue #1 A Defiant Imperial takes center stage — and goes on the offensive against the New Republic! Leia makes a startling discovery in the forests of Endor! Who are the mysterious and deadly Acolytes of the Beyond?! What is the new villain’s connection to Darth Vader? pic.twitter.com/OAe1I25Dxd — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 24, 2024

Scritta dall’acclamato e pluripremiato autore Alex Segura (Star Wars: Poe Dameron – Caduta libera, EDGE OF SPIDER-VERSE) e disegnata da un trio di talentuosi artisti – Leonard Kirk, Stefano Raffaele e Jethro Morales – STAR WARS: BATTLE OF JAKKU – INSURGENCY RISING sarà la prima di tre serie limitate incentrate sui momenti finali mai raccontati della Guerra Civile Galattica.

Introdotta per la prima volta in Star Wars: Il Risveglio della Forza mentre Rey frugava tra i suoi rottami, la Battaglia di Jakku è stata un punto di svolta fondamentale per la galassia. Sulle dune sabbiose di Jakku, i resti dell’Impero hanno opposto una disperata resistenza dopo che la loro base segreta è stata scoperta dalla Ribellione, decisa a distruggerli una volta per tutte per permettere alla Nuova Repubblica di prosperare! Ora i fan potranno assistere per la prima volta a questo momento cruciale del canone di Star Wars!

Issue #3 Who is the mysterious Reyna Oskur — and what does her influence over the Defiant Imperial mean for the New Republic? Does the Defiant Imperial have an Inquisitor by his side?! Our villain consolidates his power — but at what cost? pic.twitter.com/yWdcZ1SWDH — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 24, 2024

Con protagonisti personaggi fondamentali come Luke e Leia, ma anche nuovi eroi e cattivi che sono stati determinanti durante questo periodo emozionante, le tre serie della Battaglia di Jakku colmeranno il divario tra la Trilogia Originale e la Trilogia Sequel come mai prima d’ora, rivelando intuizioni chiave dietro le conseguenze della Battaglia di Endor e la scomparsa dell’Impero, compresi i piani di emergenza segreti dell’Imperatore, e introducendo le sconvolgenti minacce assetate di potere emerse durante questo periodo di incertezza!

Alex Segura ha parlato così del suo incarico di svelare questi passaggi inediti della storia di Star Wars:

“È un onore incredibile poter raccontare questa storia perduta della storia di Star Wars, al fianco di così tanti artisti straordinari, sulle pagine delle tre serie limitate di BATTLE OF JAKKU. La nostra storia sarà di portata epica, coinvolgendo tutti i personaggi principali che amate, più alcune nuove ed emozionanti aggiunte al mito. Non solo daremo ai lettori un posto in prima fila per la battaglia finale della Guerra Civile Galattica, ma esploreremo le conseguenze della Battaglia di Endor e introdurremo una nuova, minacciosa minaccia che terrà i nostri eroi con il fiato sospeso. L’obiettivo per tutti noi è alzare il volume e fare in modo che questa avventura sia all’altezza delle altre storie dell’epoca. Mentre l’Impero crolla, sorge una nuova oscurità!”

🖊️ Writer: Alex Segura

✏️ Artists: Jethro Morales, Leonard Kirk, Stefano Raffaele

🎨 Cover Artist: Phil Noto ‘Star Wars: Battle of Jakku – Insurgency Rising’ arrives in a galaxy far, far away this October. Read more now. https://t.co/LdcYxn57S0 — Marvel Comics (@MarvelComicsHQ) July 24, 2024

Gli ha fatto eco l’editor Mark Paniccia:

“Questa serie è sicuramente qualcosa che i fan non vogliono perdersi. All’interno del caos e della distruzione di tutte e tre le miniature ci sono elementi che lasciano intendere ciò che verrà dopo”.