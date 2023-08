Star Wars: la cronologia di Ahsoka Tano

L’attesissima serie live action di Star Wars dedicata ad Ahsoka Tano ha fatto il suo esordio mercoledì 23 agosto su Disney+ con i primi due episodi che hanno decisamente soddisfatto ed incuriosito molti fan di lungo corso di Star Wars, e per l’occasione abbiamo approntato una cronologia che mette in ordine le varie apparizioni della padawan di Anakin Skywalker attraverso le varie serie, animate o in live action, di Star Wars.

Oltre ad essere incentrata sull’eroina interpretata da Rosario Dawson, Ahsoka ha portato su schermo due amatissime protagoniste della serie Star Wars: Rebels, ovvero la pilota twi’lek e generale ribelle Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) e la mandaloriana Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo).

La serie infatti riprende alcuni elementi dal finale di Rebels, su tutti il fato del jedi Ezra Bridger e soprattutto dell’ammiraglio imperiale Thrawn, carismatico antagonista della serie nato sulle pagine dei romanzi di Timothy Zahn dedicati all’”Erede dell’Impero”.

Scoprite la nuova serie evento di Star Wars. I primi due episodi di #Ahsoka sono disponibili ora su #DisneyPlus. pic.twitter.com/9t5poaNwaJ — Star Wars Italia (@StarWarsIT) August 23, 2023

La cronologia di Ahsoka

La padawan di Anakin Skywalker

Ahsoka nasce 36 anni prima della battaglia di Yavin (ovvero Star Wars Episodio IV: Una Nuova Speranza) sul pianeta Shili, patria della razza dei Togruta. Viene reclutata nell’ordine jedi dal maestro Plo Koon, che la porta ad addestrarsi al tempio su Coruscant. All’inizio della Guerra dei Cloni, viene assegnata dal gran maestro Yoda come padawan al cavaliere jedi Anakin Skywalker, affiancando il giovane jedi e il maestro Obi Wan Kenobi in innumerevoli battaglie lungo la galassia, stringendo anche forti legami con le truppe dei cloni, in particolare con il capitano Rex. Nella cronologia di Ahsoka in questo periodo trovano spazio episodi di Clone Wars e Tales of the Jedi, oltre che alcuni corti animati di Forces of Destiny (di cui solo la prima stagione è disponibile attualmente su Disney+ in Italia).

Tales of the Jedi, St. 1, Ep. 1

Star Wars: The Clone Wars (film animato)

The Clone Wars, St. 3, Ep. 1

Tales of the Jedi, St. 1, Ep. 5

The Clone Wars, St. 1, Ep. 2-11

The Clone Wars, St. 1, Ep. 13-14

The Clone Wars, St. 1, Ep. 17-21

The Clone Wars, St. 2, Ep. 1-3

The Clone Wars, St. 2, Ep. 17

The Clone Wars, St. 2, Ep. 5-9

The Clone Wars, St. 2, Ep. 11

The Clone Wars, St. 2, Ep. 21-22

The Clone Wars, St. 3, Ep. 5-7

The Clone Wars, St. 3, Ep. 4

Star Wars: Forces of Destiny, St. 1, Ep. 11

Star Wars: Forces of Destiny, St. 2, Ep. 2

Star Wars: Forces of Destiny, St. 1, Ep. 6

Star Wars: Forces of Destiny, St. 1, Ep. 12

Star Wars: Forces of Destiny, St. 1, Ep. 4

The Clone Wars, St. 3, Ep. 10

Non più jedi

Dopo essere stata ingiustamente accusata di un attentato al tempio jedi, Ahsoka decide di lasciare l’ordine, a suo dire troppo rigido nelle sue regole e nella sua visione manichea di bene e male, per trovare la propria strada da sola. Parteciperà alla guerra civile su Mandalore e riuscirà a scampare all’Ordine 66, liberando dall’influsso di Palpatine l’amico Rex.

The Clone Wars, St. 3, Ep. 15-22

The Clone Wars, St. 4, Ep. 1-3

The Clone Wars, St. 4, Ep. 7

The Clone Wars, St. 4, Ep. 11-16

The Clone Wars, St. 4, Ep. 18

The Clone Wars, St. 4, Ep. 21

The Clone Wars, St. 5, Ep. 2-9

The Clone Wars, St. 5, Ep. 17-20

The Clone Wars, St. 7, Ep. 5-12

Tales of the Jedi, St. 1, Ep. 6

Ahsoka (romanzo, canonicità incerta dopo l’uscita dell’episodio di Tales of the Jedi che racconta grossomodo lo stesso episodio)

L’alba della resistenza

Ahsoka ricompare a sorpresa nella serie Rebels, rivelando un ruolo fondamentale nella nascita e nell’organizzazione della ribellione. Ritrova il suo vecchio maestro Anakin, ora nei panni di Darth Vader, e in un intenso duello sembra perire per sua mano. Viene salvata grazie all’azione del giovane jedi Ezra Bridger, che la trascina attraverso il tempo e lo spazio mettendola in salvo. Si unisce all’equipaggio della nave ribelle Spettro, addestrando la mandaloriana Sabine Wren nell’uso della Darksaber.

Rebels, St. 1, Ep. 7

Rebels, St. 1, Ep. 9

Rebels, St. 1, Ep. 12

Rebels, St. 1, Ep. 14-15

Star Wars: Forces of Destiny, St. 2, Ep. 15

Rebels, St. 2, Ep. 1-4

Rebels, St. 2, Ep. 10

Rebels, St. 2, Ep. 18

Rebels, St. 2, Ep. 20-21

Rebels, St. 4, Ep. 12-13

Rebels, St. 4, Ep. 15-16

Alla ricerca di Thrawn

Nel finale di Rebels Ezra Bridger scompare nell’iperspazio combattendo il Grand’Ammiraglio Thrawn, uno dei leader più pericolosi dell’Impero. Nelle ultime scene vediamo Ahsoka, dopo la battaglia di Endor e la caduta dell’Impero, comunicare a Sabine di aver trovato Ezra e le due che partono alla ricerca dell’amico, scene che vengono riproposte in live-action nella serie Ahsoka. Nel mezzo nella cronologia di Ahsoka si collocano le sue apparizioni in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, in cui la vediamo in anche in compagnia di Luke Skywalker. Sicuramente ci saranno altre avventure di Ahsoka da raccontare in questo spazio di tempo.

The Mandalorian, St. 2, Ep. 5

The Book of Boba Fett, St. 1, Ep. 6

Ahsoka, St. 1, Ep. 1-2