Star Wars: Visions esordisce a fumetti con Peach Momoko

Dopo il successo della serie animata che ha proposto nuovi ed inediti punti di vista sul mondo di Star Wars, Star Wars: Visions fa il suo esordio anche a fumetti, proponendo la visione di un’autrice particolare come Peach Momoko.

Dopo aver trasportato i personaggi Marvel nel mondo del folklore giapponese con Demon Days e il suo sequel Demon Wars, Peach Momoko si appresta a compiere un’operazione simile nel primo one-shot Star Wars: Visions in uscita a novembre.

Attualmente intitolato Star Wars: Visions – Peach Momoko #1, questo speciale sarà il primo di una nuova serie di racconti di creatori di fumetti slegati dalle precedenti storie di Star Wars, nello spirito dell’omonima antologia animata della Lucasfilm.

Witness the ‘Star Wars’ comic sagas transformed by some of the comic industry’s most talented creators in ‘Star Wars: Visions’. @peachmomoko60 kicks off the new series of one-shots November 15! https://t.co/SCwjC2Z1xa pic.twitter.com/hVvpf2DC4z — Marvel Entertainment (@Marvel) August 17, 2023

In un intervista a StarWars.com Momoko ha raccontato come ha sviluppato la storia:

“Mi piace molto pensare a come raccontare la mia versione di Star Wars, pur tenendo presente i concetti dell’universo originale. Volevo raccontare una storia su un culto. E ho pensato che nell’universo di Star Wars il lato oscuro fosse qualcosa che si collega a quando un essere umano, o un essere vivente, perde se stesso e vuole affidarsi alla fede in qualcosa per avere una speranza di vivere. Credo che cadere nel lato oscuro non sia una cosa di cui vergognarsi. Può salvarti. A volte il lato oscuro può aiutare a sconfiggere il trauma e la paura“.

Star Wars: Visions – Peach Momoko #1 racconterà una vicenda ambientata secoli dopo la morte di un importante Signore dei Sith, con un culto chiamato Ankok che si è sviluppato attorno alla famigerata servitrice del lato oscuro. Tata, leader del culto, crede di essere la legittima succeditrice di questo Signore dei Sith.

Peach Momoko + Star Wars = yes please Learn more: https://t.co/F5LNnmxHaE pic.twitter.com/Jnq0PDR95G — Star Wars (@starwars) August 17, 2023

Nella storia, l’insegnamento di Ankok è che il tempo in cui la luce sconfigge l’oscurità sia finito. È il momento di accettare l’oscurità. E Tata usa il lato oscuro solo per aiutare chi ha bisogno di una “luce oscura””.

Nel frattempo, una ragazza di nome Kako e il suo fedele droide Gel sono destinati ad affrontare questo nuovo male.

Un altro personaggio, Popo, segue Kako e Gel nella loro avventura. Tuttavia, non è stata creata originariamente per Star Wars: Visions. “Ho disegnato Popo un paio di anni fa per gioco e ho sempre desiderato utilizzarla in un fumetto“, racconta Momoko. “Ho sentito che questa era l’occasione perfetta“.

Star Wars: Visions ha già avuto uno spin-off a fumetti, presentando il prequel del primo episodio, Il Duello di Takashi Okazaki, mentre i precedenti lavori di Peach Momoko su Star Wars includono una storia in Star Wars: Darth Vader: Black, White & Red, e una serie di variant cover create per il Women’s History Month. Ma con Star Wars: Visions ha la possibilità di dare la sua personale interpretazione del lato oscuro.