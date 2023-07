Il nuovo trailer di Ahsoka: ecco Thrawn e l’addestramento di Sabine

È arrivato il secondo trailer di Ahsoka, ricco di importanti rivelazioni, tra cui non uno ma ben due riferimenti ad Anakin Skywalker, il primo sguardo al Grand’Ammiraglio Thrawn e la rivelazione che Ahsoka ha addestrato Sabine Wren.

Nel filmato, che potete vedere qui sopra, vediamo i nuovi villain Baylan Skoll e Shin Hati alla ricerca di Thrawn. Hera Syndulla implora inoltre il Consiglio che include Mon Mothma di aiutarla a prevenire un’altra guerra, mentre Ahsoka chiede aiuto a Sabine Wren.

Nel trailer Sabine chiama Ahsoka “Maestro”, suggerendo che l’ex Jedi ha aiutato la Mandaloriana con le sue abilità con la spada laser. Sabine guarda un ologramma di Ezra Bridger, ancora disperso, e si vede tagliare i capelli in un momento epico in stile Mulan.

Si intravede anche una battaglia spaziale in mezzo ai Purrgil – e si fa riferimento all’importantissimo nome di Anakin, quando Ahsoka dice a Sabine che Anakin non è mai riuscito a completare il suo addestramento e Baylan lo tira in ballo in uno scontro con Ahsoka a colpi di spada laser. Hayden Christensen potrebbe ritornare nel ruolo del Signore dei Sith trasformato in Jedi.

Date un’occhiata al nuovo poster di #Ahsoka, la nuova serie originale Star Wars che esordirà il 23 agosto con i primi due episodi su @DisneyPlusIT.#DisneyPlus. pic.twitter.com/2FcZMZJgxl — Star Wars Italia (@StarWarsIT) July 11, 2023

Abbiamo avuto modo di vedere Thrawn per la prima volta alla Star Wars Celebration 2023, ma questa è la prima volta che il suo volto viene mostrato al pubblico. Sarà ancora una volta interpretato da Lars Mikkelsen, che lo ha doppiato in Star Wars Rebels. Natasha Liu Bordizzo interpreta Sabine, mentre Mary Elizabeth Winstead è Hera, Eman Esfandi è Ezra, il compianto Ray Stevenson è Baylan, Ivanna Sakhno è Shin e Rosario Dawson è Ahsoka.

Il trailer conferma anche che la premiere di Ahsoka, il 23 agosto, sarà composta da due episodi, con i restanti 6 episodi che saranno diffusi a cadenza settimanale su Disney+.