Cambiano le date dei film Marvel Studios, Star Wars e Avatar: Deadpool anticipa, gli altri slittano

La Disney sta modificando il suo calendario di uscite, cambiando le date di uscita dei film dei Marvel Studios, aggiungendo al programma un nuovo film di “Star Wars” e l’adattamento live-action di “Moana” e ritardando di un anno i prossimi tre film di “Avatar“. A questo punto, il quinto viaggio a Pandora uscirà nel 2031, tra otto anni.

Andiamo a vedere quali sono i cambiamenti e i nuovi annunci dettati anche dallo sciopero degli sceneggiatori USA che ha di fatto bloccato tutta l’industria cinematografica e dell’intrattenimento nelle ultime settimane.

Le nuove date dei film Marvel Studios

Annunciati oggi da The Walt Disney Company, i prossimi film dei Marvel Studios Captain America: Brave New World, Thunderbolts, Blade, Untitled Deadpool Movie, Fantastic Four, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars hanno ricevuto delle nuove date di uscita, leggermente spostate. Tutte le nuove date sono elencate di seguito:

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD: Precedentemente annunciato per il 3/5/24, si sposta al 26/7/24

THUNDERBOLTS: Precedentemente annunciato per il 26/7/24, si sposta al 20/12/24

BLADE: Precedentemente annunciato per il 6/9/24, si sposta al 14/2/25

UNTITLED DEADPOOL MOVIE: Precedentemente annunciato per il 8/11/24, si sposta al 3/5/24

FANTASTIC FOUR: Precedentemente annunciato per il 14/2/25, si sposta al 2/5/25

AVENGERS: THE KANG DYNASTY: Precedentemente annunciato per il 2/5/25, si sposta al 1/5/26

AVENGERS: SECRET WARS: Precedentemente annunciato per il 1/5/26, si sposta al 7/5/27

Marvel Studios announces new release dates for films, including Captain America: Brave New World, Thunderbolts, and more. Find out more here! https://t.co/1aQ0EogjuQ — Marvel Entertainment (@Marvel) June 13, 2023

Le date dei film di Star Wars, Avatar e altro ancora

Il film live-action “Moana” uscirà il 27 giugno 2025; un film senza titolo di “Star Wars” debutterà il 18 dicembre 2026; “Avatar 3” è stato spostato al 19 dicembre 2025; “Avatar 4” al 21 dicembre 2029 e “Avatar 5” al 19 dicembre 2031. In base a questa cronologia, il film finale di “Avatar” arriverà 22 anni dopo il film originale del 2009.

Un altro film di “Star Wars” è stato spostato dal 19 dicembre 2025 al 22 maggio 2026. Un ulteriore film di “Star Wars” è previsto per il 17 dicembre 2027. La Disney non ha ancora chiarito di quali dei tre film annunciati alla Star Wars Celebration si tratti.