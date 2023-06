Nuovo titolo per Captain America 4: Brave New World

Il quarto film di Captain America, diretto da Julius Onah, ha ufficialmente cambiato titolo: precedentemente annunciato come New World Order, ora viene pubblicizzato come Captain America: Brave New World.

La notizia viene direttamente dal protagonista Anthony Mackie, che nel film interpreta Sam Wilson, il terzo Captain America del MCU dopo Steve Rogers e John Walker.

L’attore ha infatti condiviso un post su Instagram in cui lo si vede conversare con il mitico Harrison Ford (che nel film interpreta Thaddeus “Thunderbolt” Ross, precedentemente interpretato dallo scomparso William Hurt), affermando che “quando Harrison Ford ti spiega come bisogna apparire quando si prende a calci in culo la gente, tu ascolti!”

Dopo aver ringraziato il collega per i consigli sul set, Mackie ha annunciato nel post che Marvel Studios’ Captain America: Brave New World sarà al cinema il 3 maggio 2024 (in Italia probabilmente uscirà il 1° maggio). Viene così ufficialmente abbandonato il titolo New World Order, che aveva suscitato qualche perplessità visto il collegamento con molte teorie complottiste.

Nel film, oltre al ritorno di Anthony Mackie nei panni di Sam Wilson, vedremo anche tornare in scena Tim Blake Nelson nei panni di Samuel Sterns, apparso l’ultima volto in The Incredibile Hulk del 2008: il suo personaggio sembrava andare incontro alla mutazione che l’avrebbe trasformato in Leader, il superintelligente essere mutato dai raggi gamma (trasformazione confermata in un fumetto spin-off, ma che non è mai stata citata su schermo). Questo fa pensare che la storia possa essere un adattamento della saga War World Hulks, in cui il Leader metteva in atto un colpo di stato utilizzando vari soldati potenziati ai raggi gamma.

Ecco quindi che si è ventilata la possibilità di vedere Harrison Ford anche nei panni di Red Hulk, e forse anche Liv Tyler, Betsy Ross in The Incredible Hulk, in quelli di Red She-Hulk. Chissà quindi se vedremo magari anche Mark Ruffalo nel ruolo di Hulk e/o Tatiana Maslany in quello di She-Hulk, dopo che nel finale della serie Disney+ dedicata alla Gigantessa di Giada Bruce Banner aveva introdotto il figlio Skar.

Confermati invece due volti di ritorno da The Falcon and the Winter Soldier: Carl Lumbly nel ruolo di Isaiah Bradley, il “Capitan America nero”, e Danny Ramirez nel ruolo di Joaquin Torres, il nuovo Falcon. La new entry Shira Haas invece interpreterà l’eroina israeliana Sabra (che nei fumetti è una mutante).