Spider-Man: Accross the Spider Verse: il film riceve un manga spin-off

Shueisha e Marvel Entertainment hanno annunciato recentemente che il prossimo film di Spider-Man: Across the Spider-Verse avrà un manga spin-off intitolato Spider-Man: Octopus Girl. I mangaka che lavoreranno a questo progetto sono conosciuti tra i fan. Infatti lo spin-off sarà realizzato dal duo che ha realizzato il manga spin-off di Vigilante: My Hero Academia Illegals. La storia e i disegni di Spider-Man: Octopus Girl saranno realizzati da Hideyuki Furuhashi e Betten Court. Il manga debutterà sull’app Shonen Jump+ di Shueisha il 20 giugno.

La storia del manga inizia quando l’iconico villain Doctor Octopus va in coma. Al suo risveglio, però, si ritrova ad “abitare” il corpo del liceale giapponese Otoha Okutamiya.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è un sequel del film d’animazione in Computer Grafica del 2018 Spider-Man – Un nuovo universo. Il film, inizialmente previsto per l’8 aprile 2022 e venne spostato al 7 ottobre dello stesso anno a causa della pandemia di COVID-19. Questo film di animazione farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 2 giugno 2023.

Ricordiamo che il prequel, ossia Spider-Man – Un nuovo universo, ha vinto l’Oscar 2019 come Miglior film d’animazione, il Golden Globe e il BAFTA nella stessa categoria. Quindi questo sequel ha degli standard molto impegnativi da rispettare e riconquistare. I registi del film Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman hanno condiviso in che modo l’anime ha contribuito a ispirare l’aspetto del film. Gli animatori giapponesi del film hanno anche condiviso la loro esperienza nella creazione del film sulla rivista giapponese CG World. Il produttore Phil Lord ha anticipato che il sequel includerà un ringraziamento a Spider-Man di Toei.

I mangaka che si occuperanno dello spin-off di Spider-Man: Accross the Spider Verse, sono gli stessi che hanno lavorato allo spin-off di My Hero Academia. Vigilante: My Hero Academia Illegals e sia uno spin-off che un prequel della serie manga di Kōhei Horikoshi. La sua serializzazione iniziò su Jump GIGA di Shueisha nell’agosto 2016, per poi essere trasferito sulla rivista online di Shueisha, Shōnen Jump+, nell’ottobre dello stesso anno. Si è concluso nel 2022 e la casa editrice italiana Star Comics ha distribuito il manga in Italia.

