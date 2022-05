Vigilante: My Hero Academia Illegals: il saluto degli appassionati alla serie

Gli appassionati dello spin-off di My Hero Academia dovranno dire addio alle avventure di Koichi. Di recente abbiamo riportato la notizia secondo la quale Vigilante: My Hero Academia Illegals si concluderà con l’ultimo capitolo il 28 maggio di quest’anno.

In un certo senso il manga spin-off si può considerare come serie gemella della storia principale di Deku e dei suoi eroi. La storia ha anche funzionato molto bene in quanto è emerso un senso di attaccamento dei fan allo spin-off.

Il manga ha raccontato la storia di un certo numero di vigilantes che hanno operato al di fuori della legge e non hanno seguito lo stesso percorso del studenti del franchise di Shonen.

Ora, Vigilante concluderà la sua storia alla fine di questo mese con il capitolo 126 e i fan della serie Shonen stanno cogliendo l’occasione per dire addio ad uno spin-off molto apprezzato.

Il capitolo 125, ha preparato il gran finale di questi giovani combattenti del crimine. Il manga ha avuto un seguito molto importante e anche se non ha ancora un adattamento animato, questa eventualità non è da escludere. Di fatto lo spin-off ha voluto concentrarsi principalmente su determinati vigilantes.

Non solo, ma ha anche permesso ai lettori di immergersi nel passato di alcuni dei personaggi più importanti che hanno avuto uno spazio importante nella serie principale. Tra questi ricordiamo Eraserhead, Present Mic, All Might, Mirko e altri.

Di seguito mostriamo alcune reazioni degli appassionati in seguito alla notizia della fine del manga.

ShonenSalto sulla sua pagina Twitter ha condiviso il suo pensiero che si basa sulla speranza di poter vedere la serie animata del manga:

What an amazing ride has been My Hero Academia Vigilantes. Final chapter in 2 weeks. Hopefully anime announcement surprise too pic.twitter.com/G5ZX0zDPwV

Invece un altro utente non solo mostra il suo totale apprezzamento di Vigilante: My Hero Academia Illegals, ma si sbilancia dicendo che lo si può considerare migliore di quello principale disegnato da Horikoshi.

Il suo altro auspicio è di vedere i personaggi che hanno reso importante lo spin-off approdare nella serie principale.

My Hero Academia: Vigilantes

This manga really became its own! At some points I would argue even better than the main story. This is an amazing prequel and I hope that these amazing characters eventually make into the main story!!! #MHA #Vigilantes pic.twitter.com/5a4NxDCGQW

— Tribe_Freecs (@Tribe_Freecs) May 13, 2022