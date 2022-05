My Hero Academia: presto in arrivo novità sulla sesta stagione

Presto ci saranno novità importanti legate alla sesta stagione dell’adattamento anime di My Hero Academia. Si tratta di una Key Visual che sarà pubblicata sul numero 25 di Weekly Shonen Jump.

A diffondere questo aggiornamento è l’insider WSJ_manga, l’insider che da sempre si impegna per tenere sempre aggiornati gli appassionati del mondo dei manga al di là del Giappone.

Ha condiviso l’annuncio di cui stiamo parlando direttamente sulla sua pagina Twitter, che riportiamo qui di seguito:

My Hero Academia will be revealing a new Key Visual for its' TV Anime 6th Season in Weekly Shonen Jump Issue #25. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) May 12, 2022

La curiosità è di sicuro molto alta dato che ormai il manga di Kohei Horikoshi sembra proprio volgere verso la fine.

La quinta stagione di My Hero Academia è andata in onda in Giappone il 27 marzo 2021. L’adattamento anime ha coperto il Joint Training Arc, il Meta Liberation Army Arc, l’Endeavour Agency Arc e l’inizio del Paranormal Liberation War Arc.

La quinta stagione si è conclusa con una scena post-credits della Classe 1A che guarda verso una città piena di supercriminali. Questo ha anticipato la prossima grande trama che si stava dirigendo la “Guerra di liberazione paranormale”.

Basato sui capitoli 253-306 del manga, questo arco narrativo è essenzialmente una guerra su vasta scala tra gli eroi e un gruppo unito di cattivi.

I diritti per il simulcast della quinta stagione in Italia sono stati acquistati in via esclusiva da Crunchyroll. Inoltre Italia 2 a partire dal 25 maggio trasmetterà la quinta stagione in Italia.

Per quanto riguarda il manga, il manga che l’ha scritto e disegnato è Kohei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shōnen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014.

Il manga vede al centro delle vicende Izuku Midoriya il cui sogno è diventare un eroe. Di fatto l’ambientazione si concentra in un mondo dove i supereroi sono la norma. Ognuno di questi è dotato di un’abilità speciale, i cosiddetti “quirk”. Nonostante il sogno di Izuku sia proprio quello di poter proteggere i più bisognosi e la pace nella società , è nato senza poteri.

Questo dovrebbe impedirgli di raggiungere il suo sogno, ma il suo idolo che lo spinge a non mollare, All Might, lo prende sotto la sua ala e gli passa il suo quirk speciale. Si tratta dell’ One For All.