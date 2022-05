My Hero Academia: svelata una nuova collaborazione con Sanrio

Le avventure di Izuku Modiriya in My Hero Academia, stando alle parole del mangaka Kohei Horikoshi, non dureranno ancora per molto. A dare conferma a questa affermazione è proprio il mangaka che di recente ha lasciato un messaggio a tutti gli appassionati sull’argomento.

Inoltre bisogna affermare che al momento il manga sta accompagnando i lettori verso lo scontro più importante della serie. Infatti nel capitolo 351 i lettori possono essere testimoni delle fasi finali dello scontro tra Dabi e Shoto Todoroki.

Oggi però annunciamo qualcosa di diverso. My Hero Academia infatti sarà protagonista di un’altra collaborazione con Sanrio. Per chi non lo sapesse si tratta di un’azienda giapponese, specializzata nella creazione di personaggi e della relativa commercializzazione.

Il prodotto maggiormente conosciuto è il personaggio di Hello Kitty, creato nei primi anni settanta.

Come puoi vedere di seguito, la pagina Twitter ufficiale di My Hero Academia ha annunciato la nuova collaborazione con Sanrio proprio di recente. Guarda di seguito l’annuncio della collaborazione:

Adesso gli appassionati della serie potranno scoprire, in certo senso, il lato più carino di chiunque, anche dei più duri.

Naturalmente, ci sono alcuni nuovi personaggi in questa raccolta, e include una sfilza di cattivi. Ci saranno nomi come Shigaraki e Gudetama, mentre Dabi e Hangyodon hanno stretto un patto tra loro.

Hawks nella collezione collabora con Pekkle. Per quanto riguarda l’ultima aggiunta, Endeavour trovato il suo partner nella collaborazione con Sanrio con Pompompurin. Il cagnolino è sicuramente molto più dolce dell’Eroe della fiamma e potrebbe diventarlo anche lui al fianco di Pompompurin.

My Hero Academia: il manga

Parliamo di un manga shonen scritto e disegnato da Kohei Horikoshi, serializzato sul Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 7 luglio 2014. Tra i più famosi e seguito degli ultimi anni, segue le vicende di Izuku Midoriya, un ragazzino che sogna di poter diventare a sua volta un eroe, pur essendo nato senza superpoteri. Questi super poteri sono definiti quirk, e senza di questi non si può essere un eroe.

Tuttavia All Might lo porta sotto la sua ala il quale lo addestra fino a ereditargli il suo potere.

La pubblicazione del manga in Italia avviene attraverso Star Comics, la cui prima edizione risale al 3 febbraio 2016.