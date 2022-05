My Hero Academia: il nuovo messaggio del mangaka è sorprendente

Il mangaka della famosissima e seguita serie manga My Hero Academia ha condiviso un messaggio sorprendente parlando di quanto potrebbe manca alla fine delle avventure di Izuku ora che l’obiettivo finale sembra vicino.

Kohei Horikoshi aveva già lanciato un messaggio molto forte lo scorso inverno quando aveva commentato che se tutto fosse andato come previsto, My Hero Academia sarebbe giunto al termine entro circa un anno.

In questo modo la modalità di lettura dei capitoli del manga da parte dei fan è sempre più triste. Ogni nuovo capitolo della serie è ancora più importante man mano che ci avviciniamo al potenziale finale.

Chiaramente tutti gli appassionati non vogliono un epilogo e che tutto cambi rotta. Però sembra che Horikoshi stia lavorando rimanendo fedele e coerente a quanto detto.

Oggi parliamo di un messaggio agrodolce che il mangaka ha condiviso con i fan con l’uscita del volume 34.

L’utente aitaikimochi ha condiviso su Twitter il nuovo messaggio di Horikoshi visibile di seguito:

Horikoshi has a very bittersweet message from the My Hero Academia Vol. 34 manga where he says the goal is in sight and wonders just how much longer can he draw these characters? 🥺🥺

Here’s the translation! #MHA #BNHA pic.twitter.com/fysO12oMbQ

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) May 1, 2022