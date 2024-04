Kagurabachi: la cover 2 del manga disegnata in time lapse da Takeru Hokazono

Kagurabachi ha conquistato il mondo nel minor tempo immaginabile, e infatti il mangaka ha condiviso un video imperdibile dove è possibile vedere come ha dato vita alla cover del secondo volume. Infatti sopra al presente articolo si può dare un’occhiata al video che mostra Hokazono disegnare la nuova cover in time-lapse. Kagurabachi si è rivelato un successo incredibile per la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha, prima ancora che il primo capitolo della serie debuttasse. E quella serie di successi ha avuto continuità senza segni di rallentamento negli ultimi mesi.

Il secondo volume di Kagurabachi ha rivelato la sua cover, che in certo senso anticipa l’intenso combattimento tra Chihiro Rokuhira e Genichi Sojo, presente nei capitoli più recenti. Per mostrare meglio come è nata questa nuova cover, il mangaka, Takeru Hokazono, ha condiviso un fantastico video time-lapse, che mostra un pò il suo processo artistico.

LEGGI ANCHE:



Le uscite DC Panini del 25 aprile 2024

La serie manga Kagurabachi nata dalla menti di Takeru Hokazono, ha debuttato per la prima volta sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha a settembre dell’anno scorso. E attualmente conta 30 capitoli al suo attivo. La serie ha impressionato i fan prima ancora che il primo capitolo fosse pubblicato sulla rivista, e in qualche modo ha mantenuto alto tutto quell’entusiasmo, tenendo i fan incollati all’arco narrativo in corso arco narrativo. Nonostante questo successo inaspettato, è chiaro che Kagurabachi è ancora all’inizio e quindi in una fase piuttosto delicata. Quindi anche se al momento non mostra segni di cali, si spera che non correrà il pericolo di essere interrotto da Shueisha nell’immediato futuro.

La storia si concentra sul protagonista principale Chihiro. Si tratta di un giovane che passa le sue giornate a lavorare come fabbro sotto la guida di suo padre. Quest’ultimo è il famoso fabbricante di spade Kunishige Rokuhira e il sogno del protagonista è di diventare un giorno un fabbro altrettanto abile. Tuttavia, le loro spensierate giornate tra padre e figlio hanno presto termine quando una tragedia colpisce improvvisamente i due. Da quel giorno macchiato di sangue, Chihiro e la sua spada percorrono una sola strada, quella della vendetta.

Fonte – Comicbook