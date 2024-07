Il Ruolo Cruciale di Gojo

La presenza di Gojo Satoru come mentore era fondamentale per la narrazione. Akutami ha paragonato la sua importanza a quella di All Might in My Hero Academia, sottolineando che la sua assenza avrebbe lasciato un vuoto difficile da colmare. Con Gojo al centro della scena, Yuta è stato introdotto solo più tardi, permettendo alla storia di svilupparsi in modo più lineare e comprensibile.

Quando Akutami decise di introdurre Yuta in un secondo momento, trasformò la storia originale di quattro capitoli di Yuta in Jujutsu Kaisen 0, un prequel che narra le origini del personaggio. Questa scelta ha permesso a Yuta di avere un background solido e un’introduzione potente, preparando il terreno per il suo ritorno nel manga principale.

Il Ritorno di Yuta

Con la conclusione dell’arco dell’Incidente di Shibuya, Yuta è tornato al centro dell’azione, giocando un ruolo fondamentale nelle battaglie finali contro Sukuna e altre minacce. Il suo ritorno ha entusiasmato i fan, che attendevano di vedere più azioni da parte di uno dei personaggi più forti e affascinanti della serie.

La scelta di Gege Akutami di ritardare l’introduzione di Yuta Okkotsu nel manga ha dimostrato di essere una mossa strategica che ha arricchito la narrazione di Jujutsu Kaisen. Con Yuta ora saldamente nel cuore dell’azione, i fan possono aspettarsi battaglie ancora più emozionanti e sviluppi avvincenti nella serie.

Fonte Comic Book