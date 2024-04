Tra le uscite targate Panini Comics del 25 aprile 2024 troviamo il Secondo Tempo di Totò, L’Erede di Don Chisciotte, il fumetto di Fabio Celoni sul fantomatico “film perduto del grande comico napoletano, che per l’occasione torna anche con un cofanetto contenente il Primo Tempo. Inoltre arriva A Vicious Circle, l’ultima opera di Mattson Tomlin e Lee Bermejo,

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 25 aprile 2024.

Le uscite Panini Comics del 25 aprile 2024

A Vicious Circle 1

12,00 €

Contiene: A Vicious Circle (2022) #1

A Vicious Circle 1

Variant Cover di Lee Bermejo

18,00 €

Contiene: A Vicious Circle (2022) #1

Shawn Thacker tiene un uomo imprigionato in cantina. Il motivo è un terribile segreto: ogni vita tolta dai due li condanna a vagare nel tempo e nello spazio in un ciclo infinito di violenza. Uno scontro titanico che sta per alterare il corso della storia. Un trionfo narrativo della pluripremiata coppia Tomlin-Bermejo!

Totò, L’Erede di Don Chisciotte: Secondo Tempo

18,00 €

Totò, L’Erede di Don Chisciotte: Secondo Tempo con Cofanetto

Cofanetto Raccoglitore con Secondo Volume

25,00 €

Contiene: Totò, L’Erede di Don Chisciotte: Secondo Tempo + cofanetto raccoglitore per Primo Tempo e Secondo Tempo

L’atteso Secondo Tempo del “film perduto” di Totò, che realizza su pagina il suo sogno di interpretare il mitico personaggio di Don Chisciotte in un volume a fumetti scritto e disegnato da Fabio Celoni. L’autore ha lavorato su un soggetto che ha scoperto anni fa e che era stato scritto nel 1948 per il Principe della risata, soggetto mai arrivato sul grande schermo. Con approfondimenti, interviste e retroscena sulla lavorazione, con il secondo libro e il gran finale, l’opera finalmente completa regala ai lettori e agli appassionati una storia unica che sancisce l’incontro tra cinema e fumetto. Il volume 2 è disponibile anche con il cofanetto ideato per raccogliere i due tomi.

Totò, L’Erede di Don Chisciotte

Cofanetto Completo

39,90 €

Contiene: Totò, L’Erede di Don Chisciotte: Primo Tempo + Totò, L’Erede di Don Chisciotte: Secondo Tempo + cofanetto raccoglitore per Primo Tempo e Secondo Tempo

Un prezioso cofanetto da collezione racchiude i due volumi dedicati al “film perduto” di Totò, il quale realizza su carta il suo sogno di interpretare la parte del mitico Don Chisciotte. L’opera completa di Primo e Secondo tempo, firmata da Fabio Celoni e basata su un soggetto scritto nel 1948 per il Principe della risata, rende possibile l’incontro tra cinema e fumetto in una storia mai arrivata sul grande schermo.

Star Wars Romanzi: Padawan

23,00 €

Contiene: Star Wars: Padawan

Sebbene sia diventato il Padawan di Qui-Gon Jinn da pochissimo tempo, Obi-Wan Kenobi non è contento dell’addestramento a cui il suo Maestro lo sottopone: solo meditazione e niente azione. Quando finalmente ai due viene affidata una missione, Qui-Gon sparisce, e Obi-Wan decide di mettersi alla prova da solo. Giunto su un misterioso pianeta, incontra un gruppo di adolescenti sensibili alla Forza e lontano dall’Odine dei Jedi si unisce a loro in ardite avventure. Ma c’è qualcosa che non va su questo mondo e una minaccia incombente metterà Obi-Wan faccia a faccia con la sua peggiore paura: forse non avrebbe mai dovuto intraprendere il percorso per diventare Jedi!

Monsters! Official Artbook

34,90 €

Mostri marini, divinità, spiriti, bestie e demoni protagonisti delle trading card di Monsters! arrivano in tutta la loro magnificenza in un artbook ufficiale, un prezioso volume a grande formato, con bozzetti e work in progress che hanno portato alla creazione della straordinaria collezione di Dario Moccia.

Un vero e proprio bestiario che celebra e ripercorre le fasi di lavorazione da parte degli artisti che hanno firmato le 198 carte della collezione, con disegni, curiosità e dietro le quinte.

All’interno, una card promo esclusiva di Monsters! ideata appositamente per il volume, disponibile solo con la prima tiratura.