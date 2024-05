L’Attacco dei Giganti conferma la commovente teoria su Levi

Attack on Titan potrebbe essere finito, ma questo non ferma il creatore Hajime Isayama dal trovare nuovi modi per tornare nel mondo del Corpo di Ricerca. Come parte di un nuovo artbook pubblicato in Giappone intitolato “Attack on Titan: Fly”, una nuova breve storia si addentra nei giorni precedenti del Capitano Levi. Come visto nella storia originale, l’infanzia di Levi è stata difficile e una nuova teoria emotiva si è rivelata vera grazie alla nuova breve storia.

Attack on Titan: Bad Boy approfitta dell’occasione per mettere in luce come Levi sia diventato l’uomo che i fan dell’anime conoscono oggi. Sfortunatamente per Levi, diventare un potente soldato nel Corpo di Ricerca ha significato che ha dovuto attraversare l’inferno nei suoi primi giorni. Quando sua madre è morta, Levi è stato raccolto da Kenny, un crudele soldato che è riuscito a insegnare al futuro guerriero come diventare un killer sul campo di battaglia. Anche se questa particolare breve storia deve ancora confermare quando sarà resa disponibile ufficialmente in Italia, gli spoiler stanno volando veloci e furiosi su internet mentre i fan di Titan analizzano i momenti salienti della storia di Bad Boy.

NOW IT'S CANON: levi loves tea so much because it reminds him of the happy times with his mother 🥺 #LeviBadBoy pic.twitter.com/XDze7eqwEg — levi content (@leviacontent) May 1, 2024

Anche se tutti vivevano in un mondo di Titani che mangiavano esseri umani, gli anni giovanili di Levi sono stati duri. Grazie ai fan che hanno esaminato la recente breve storia con il soldato del Corpo di Ricerca, una teoria a lungo sostenuta è stata confermata riguardo a Levi e sua madre. Il Capitano Levi era così affezionato al tè grazie ai suoi primi giorni con sua madre, cercando di ricreare quella sensazione che i due avevano condiviso prima che lei morisse e lasciasse il figlio in un mondo crudele.

L’autore di Attack on Titan, Hajime Isayama, è stato piuttosto categorico riguardo al fatto che la serie non continuerà tramite eventuali sequel o serie spin-off in futuro. Ciò significa che “Bad Boy” potrebbe essere molto probabilmente l’ultima storia che i lettori del manga incontreranno nel mondo del Corpo di Ricerca. Sebbene varie storie collaterali nell’universo di Attack on Titan siano state portate sul piccolo schermo tramite adattamenti anime, finora non è stata confermata alcuna puntata per Bad Boy.

Fonte Comic Book