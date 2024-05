Netflix non è nuovo al mondo delle produzioni e adattamenti live-action, visto che nei mesi recenti che hanno visto l’uscita di Yu Yu Hakusho, One Piece e Avatar: The Last Airbender. Di fronte a così tanti successi, c’è un recente adattamento live-action di un anime che potrebbe perdersi tra le pieghe ma merita l’attenzione dei fan degli anime. City Hunter ha visto un nuovo film live-action su Netflix che onora il materiale originale.

Fortunatamente, il nuovo film di City Hunter funziona bene come ottimo “punto di partenza” per i nuovi fan che potrebbero non avere il tempo di recuperare la serie anime originale e i film che compongono la storia di Ryo Saeba. Nel film, anche se potrebbe non essere animato, è in grado di funzionare bene all’interno della struttura spesso divertente, spesso serissima della storia originale.

MOKKORI DANCE City Hunter is now playing ✨ pic.twitter.com/VNKJgxCVzh — Netflix (@netflix) April 26, 2024

Ci sono elementi del film che sono decisamente “anime” come la coreografia delle lotte, l’atteggiamento intraprendente di Ryo e l’elemento di una misteriosa droga che conferisce ai cittadini del Giappone superpoteri. Il film live-action funziona bene anche come porta d’ingresso nell’anime originale di City Hunter, dando agli spettatori potenziali un’idea di cosa li aspetta se vogliono tuffarsi nel mondo dei sweeper. Nel suo cuore, City Hunter funziona al meglio per la quantità di divertimento che il cast e la storia hanno con il suo contesto. Il film potrebbe non ottenere la stessa attenzione di opere come One Piece, ma dovrebbe.

City Hunter è attualmente disponibile in streaming su Netflix e vede una versione carne e ossa di Ryo Saeba, uno “sweeper” con sede a Shinjuku, Tokyo, che risolve i problemi nel mondo sotterraneo. Anche se è un dongiovanni senza pari che fatica a mantenere la calma intorno alle donne bellissime, quando accetta una richiesta, la porta a termine con mira impeccabile, impressionanti abilità atletiche e compostezza.

L’imperturbabile, folle e flirtante Ryo è interpretato da Ryohei Suzuki, mentre l’eroina Kaori Makimura è interpretata da Misato Morita. Il partner di Ryo, Hideyuki Makimura, è interpretato da Masanobu Ando, e Saeko Nogami, una bellissima detective che ha una relazione complicata con Ryo, è interpretata da Fumino Kimura.

Fonte Comic Book