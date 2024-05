Tra le uscite Marvel targate Panini del 16 maggio 2024 troviamo l’esordio della miniserie Avengers: Twilight sulle pagine di Avengers, mentre continua la saga Gang War sulle pagine di Miles Morales: Spider-Man e Amazing Spider-Man.

Continua inoltre l’affresco di Fall of X sulle pagine de L’Invincibile Iron Man, si conclude il “western spaziale” dei Guardiani della Galassia e torna la Strange Academy con un’avventura con ospiti i due Spider-Men e Moon Knight.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 16 maggio 2024.

Le uscite Marvel Panini del 16 maggio 2024

Amazing Spider-Man 42

Spider-Man 842

6,00 €

Contiene: Amazing Spider-Man (2022) #42, Jackpot (2024) #1

Una storia di Gang War! C’è una nuova boss del crimine in città e il suo nome è… Scarabeo!

Ma prima di preoccuparvi, aspettate di vedere le nuove reclute del Team Spidey!

Una di loro si chiama Jackpot, ed è giunto il momento della sua prima avventura!

Inoltre, la mente dietro la guerra di bande viene rivelata!

Miles Morales: Spider-Man 12

Miles Morales: Spider-Man 36

6,00 €

Contiene: Miles Morales (2023) #16/17, Giant-Size Spider-Man (2024) #1 (I)

Ultimo numero dedicato a Gang War!

Il Team Miles (sempre fuorilegge!) contro Hobgoblin e i suoi alleati!

L’ago della bilancia rischia però di essere la letale Rabble…

In coda, un prologo inedito di Gang War con ospite speciale Venom!

Avengers 9

3,00 €

Contiene: Avengers: Twilight (2023) #1

Avengers 9

Variant

5,00 €

Contiene: Avengers: Twilight (2023) #1

La miniserie-evento campione di vendite negli USA inizia qui!

In un futuro prossimo, Capitan America non esiste più.

Un vecchio Steve Rogers si muove per un’America dove la libertà è un’illusione: come riunire gli Avengers in un mondo che non li vuole più?

Dallo sceneggiatore superstar Chip Zdarsky (Devil’s Reign) e Daniel Acuña, l’esplosivo disegnatore di Eternals.

Capitan America 3

Capitan America 170

3,00 €

Contiene: Captain America (2023) #3

Continua il nuovo, appassionante ciclo di J. Michael Straczynski (Midnight Nation) e Jesús Saiz (Punisher)!

Misty Knight ha scoperto una serie di omicidi di origine sovrannaturale e Capitan America sembra essere il prossimo obiettivo.

Effettivamente, qualcosa nella scena del crimine risulta familiare a Steve Rogers…

…ma riuscirà a trovare il collegamento tra questi efferati delitti e il suo passato prima che sia troppo tardi?

Fantastici Quattro 15

3,00 €

Contiene: Fantastic Four (2022) #15

Sono stato creato per errore: una mente invisibile ma forte, ogni giorno più forte! Ho imparato! Sono cresciuto!

Poi i Fantastici Quattro hanno cercato di uccidermi! Hanno fallito!

Ma ho capito che erano una minaccia! Ho capito che dovevo difendermi!

Ho capito che i Fantastici Quattro devono morire!

L’Invincibile Iron Man 14

3,00 €

Contiene: Invincible Iron Man (2022) #14

Tony Stark ha bisogno di qualcosa di più di una semplice armatura per sconfiggere Orchis…

…gli serve un intero esercito!

Riuscirà Riri “Ironheart” Williams a costruirgliene uno prima che sia troppo tardi? E chi altro risponderà alla loro chiamata?

Disegni dell’italiano Andrea “Annihilation” Di Vito

Venom 26

Venom 84

3,00 €

Contiene: Venom (2022) #28

Stato di grazia, parte 3!

Natasha Romanoff è di nuovo al centro della scena con il suo simbionte!

Una letale squadra di Klyntar contro i terroristi Senzanome!

Il ritorno di un vecchio amico che non vedevamo dai tempi di Extreme Carnage!

L’Immortale Thor 6

3,00 €

Contiene: Immortal Thor (2023) #6

Una storia leggendaria dal passato di Asgard!

Il Padre di Tutti cerca risposte ai suoi problemi nel passato, e per trovarle chiede al suo Skaldo di raccontare una storia…

I giovani Thor e Loki lasciarono Asgard per una missione che avrebbe determinato il destino dei Dieci Regni.

Ecco a voi il primo viaggio nel mistero del Tonante!

L’Incredibile Hulk 9

Hulk e i Difensori 112

3,00 €

Contiene: Incredible Hulk (2023) #9

Hulk contro la Charlotte congelata! Ma chi sarebbe costei?

In fuga da mostri di ogni sorta, il Gigante Gamma giunge in una città soprannaturale…

…ma il luogo è infestato da una spaventosa serial killer, un personaggio che prende spunto da un fatto di cronaca del 1840!

Per trovare la donna, Hulk avrà bisogno dell’aiuto di un detective molto particolare.

Marvel Integrale: Thor di Jason Aaron 23

4,90 €

Contiene: Thor (2018) #12/16

La Guerra dei Regni è al culmine: è l’inizio della fine per Thor!

Loki fra i Giganti del gelo!

Odino invia suo fratello Cal a Svartalfheim per una missione vitale.

E nel prossimo numero… il gran finale!

Guardiani della Galassia 2

L’Ascesa di Groot

Marvel Collection

19,00 €

Contiene: Guardians of the Galaxy (2023) #6/10, Guardians of the Galaxy Annual (2024) #1

Un tempo eroi galattici, ora fuorilegge ed eroi in vendita che vagano nell’universo sperando di fermare uno di loro.

Come è caduto Groot? E cosa l’ha trasformato nell’attuale mostro capace di minacciare l’impero Kree-Skrull?

Nessuno dei Guardiani della Galassia è uscito cambiato più di Mantis da questa situazione!

Cosa l’ha distrutta, e quali segreti nasconde al resto della squadra?

Strange Academy: Risolvi per X

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Strange Academy: Miles Morales (2023) #1, Strange Academy: Moon Knight (2023) #1, Strange Academy: Amazing Spider-Man (2023) #1, Strange Academy Presents: The Death of Doctor Strange (2021) #1

Tutto è pronto per la nuova edizione delle Olimpiadi Matematiche Multiversali, in cui si sfideranno a suon di equazioni alcune delle giovani menti più brillanti dell’intera galassia.

Qualcuno però ha in mente di sfruttare il potere della matematica per i propri sinistri scopi…

…e toccherà agli allievi della Strange Academy fermarlo, affiancati da Miles Morales, Moon Knight e Spider-Man!

Inoltre, un salto nel passato per rivivere insieme ai giovani studenti di magia i giorni della morte del loro preside, il Dr. Strange

Venom 4

Illuminazione

Marvel Collection

18,00 €

Contiene: Venom (2021) #17/21

L’apparizione della versione più potente mai vista di Venom!

Dopo tanto penare, Eddie Brock scopre finalmente tutta la verità sul Giardino del Tempo, su Bedlam e Meridius!

Ha così inizio una disperata corsa contro il tempo per salvare la propria anima!

Nel frattempo, suo figlio Dylan sta lottando duramente contro l’oscurità nascosta nel suo cuore…

Silver Surfer

Marvel Omnibus

60,00 €

Contiene: Questo volume presenta la prima serie (Silver Surfer #1-18) dedicata al surfista d’argento di Stan Lee & John Buscema in un’edizione di prestigio, completamente restaurata. In più la prima avventura solitaria di Norrin Radd da Fantastic Four Annual #5, introduzione e commenti di Stan Lee.

Creato dalla mano di Galactus – il divoratore di Mondi – Norrin Radd ha sacrificato se stesso per salvare il suo pianeta e la vita della sua amata: Shalla Bal. Il prezzo che Norrin Radd ha dovuto pagare per salvare tutte quelle vite sono la servitù a Galactus e la trasformazione nel suo araldo: Silver Surfer! In esilio sulla terra ora si batte per capire la bellezza e l’umanità dei mortali e cerca di guarire le ferite che separano gli uomini dai loro stessi fratelli. Nato sulle pagine di “Fantastic Four”, dal genio di Stan Lee e Jack Kirby, Silver Surfer è diventato negli anni uno dei personaggi più amati del mondo del fumetto.

Daredevil di Brian Michael Bendis & Alex Maleev 2

Marvel Omnibus

70,00 €

Contiene: Daredevil (1998) #61/81, Ultimate Marvel Team-Up (2001) #6/8, What If Karen Page Had Lived? (2005) #1

La conclusione di uno dei più importanti cicli del Diavolo Rosso di sempre in un volume ricco di extra!

Mentre Matt Murdock è impegnato a vedersela con Mosaico, qualcuno ha deciso di uccidere la Vedova Nera!

La storia mai narrata del primo anno di “regno” dell’Uomo senza paura a Hell’s Kitchen. E ancora: Kingpin ha le prove dell’identità segreta di Daredevil, ed è pronto a fornirle all’FBI!

Bonus speciali: il Daredevil dell’Universo Ultimate e un toccante What If? che ci fa vedere cosa sarebbe successo se Karen Page non fosse mai morta!

Spidey e i Suoi Fantastici Amici 20

5,90 €

Contiene: un mitico regalo di Spidey!